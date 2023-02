Quando chiudono le scuole per le elezioni regionali in Lombardia 2023 Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha invitato i dirigenti delle scuole sede di seggio elettorale a mettere a disposizione i locali scolastici dal pomeriggio di venerdì 10 febbraio all’intera giornata di martedì 14 febbraio 2023.

È più vicino che mai l'appuntamento elettorale che decreterà il futuro presidente di Regione Lombardia e la sua giunta: il voto, infatti, è previsto per le giornate di domenica 12 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 13 febbraio (dalle ore 7 alle ore 15). Le elezioni avverranno in contemporanea con quelle della Regione Lazio.

In lizza per la poltrona da governatore ci sono il presidente uscente Attilio Fontana per il centrodestra, lo sfidante del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, l'ex vice di Regione Lombardia Letizia Moratti con l'appoggio del Terzo polo, la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi.

Quando chiudono le scuole per le elezioni in Lombardia 2023

Ma quando chiudono le scuole sede di seggio elettorale a Milano e in Lombardia? Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha invitato i dirigenti delle scuole sede degli Uffici di sezione elettorale a mettere a disposizione delle Amministrazioni Comunali i locali scolastici dal pomeriggio di venerdì 10 febbraio sino all’intera giornata di martedì 14 febbraio 2023: un periodo necessario alla sistemazione dei locali prima (nelle giornate di venerdì 10 febbraio e sabato 11 febbraio) e allo spoglio delle schede poi (nelle giornate di lunedì 13 febbraio e martedì 14 febbraio).

Quando riaprono le scuole dopo le elezioni

Le scuole sede di seggio elettorale riapriranno ufficialmente quindi mercoledì 15 febbraio. In questa consultazione non è previsto il ballottaggio, quindi si voterà solo una volta: per votare è necessario aver compiuto 18 anni, essere in possesso della tessera elettorale e di un documento d’identità valido (es. carta d’identità, patente o passaporto, purché munito di foto).

I seggi elettorali del Comune di Milano

I seggi elettorali cittadini sono sempre divisi per circoscrizioni territoriali all'interno del perimetro comunale: a questo link, ad esempio, è possibile individuare la propria sede elettorale per i cittadini residenti del Comune di Milano. Qui di seguito, invece, l'elenco delle sedi elettorali trasferite.