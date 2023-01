La lista Letizia Moratti Presidente alle elezioni in Lombardia 2023: i candidati al Consiglio regionale Letizia Moratti, ex vicepresidente di Regione Lombardia e candidata per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, si presenta con il sostegno della lista civica Letizia Moratti Presidente. Ecco quali sono i candidati, provincia per provincia.

Letizia Moratti, ex vicepresidente di Regione Lombardia e candidata per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, si presenta all'appuntamento elettorale lombardo appoggiata da due liste: l'elenco ufficiale del partito di Matteo Renzi e Carlo Calenda Azione-Italia Viva e la lista civica Letizia Moratti Presidente.

Anche quest'ultima lista, così, ha presentato la sua lista ufficiale di aspiranti consiglieri regionali in Lombardia. A Milano capolista sarà Manfredi Palmeri, storico consigliere forzista del Comune di Milano ora in Regione, con l'ex pentastellata Monica Forte. Così come spuntano anche l'ex leghista delle origini Davide Boni e Valentina Aprea, fuoriuscita recentemente da Forza Italia dopo la mancata nomina a sottosegretario.

Regionali in Lombardia, i nomi dei candidati di Letizia Moratti Presidente

Dopo la rottura con il governatore uscente Attilio Fontana e il centrodestra, Letizia Moratti ha costruito intorno a sé una lista civica formata da diverse personalità anche politiche provenienti da ogni area, dal Movimento 5 Stelle alla Lega. "Dobbiamo tornare a parlare la lingua che conosciamo meglio, quella della concretezza andando oltre le etichette dei partiti", ha detto l'ex sindaca di Milano alla presentazione ufficiale della lista.

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Milano

Manfredi Palmeri

Monica Forte

Fiorello Cortiana

Valentina Aprea

Carmelo Avveduto

Gabriella Agostoni

Gianfranco Baldassarre

Daniela Bossi

Francesco Benvenuto

Ilaria Cova

Davide Boni

Elisabetta Genovese

Andrea Del Corno

Anna Giuliani

Giovanni Kirn

Manuela Guffanti

Gaetano Lo Presti

Stefdania Mondatore

Luca Puleo

Adriana Pozzi

Aldo Scialino

Leka Vasenka

Nicola Spadafora

Lucia Sciarrino

Marco Tizzoni

Maria Grazia Vitiello

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Monza e Brianza

Sassoli Martina

Chiappucci Claudio

Catanese Paola

Galli David Carlo

Mariani Loredana

La Manna Andrea

Vergani Antonella

Zanantoni Pietro Stefano

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Pavia

Grossi Matteo

Insalaco Giuseppina

Chiapparoli Enrico

Maggi Isa

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Sondrio

Borromini Christian

Stagni Emanuela

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Varese

Ferrazzi Luca Daniel

Algiati Lorenza

Cenci Roberto

Mazzetti Elena

Brazzale Paolo

Mezzanzani Simona

Soprani Marcello

Molteni Lisa

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Lecco

Fasoli Riccardo

Lombardi Miriam

Mauri Paolo

Mandelli Emilia

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Cremona

Zanichelli Luca

Pasotti Cinzia

Zanenga Erminio

Somenzi Olivia

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Lodi

Resemini Alba

Galimberti Luigi

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Como

Sassi Maria Grazia

Baj Rossi Luca

Poncia Colondrina

Nicoli Giancarlo

Raggi Maria Elisabetta

Pellizzari Riccardo

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Mantova

Desideri Stefano

Aldrovandi Maria Pia

Malatesta Carlo Alberto

Grazioli Elisa

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Brescia

Paraluppi Marina

Franzoni Franco

Rizzi Monica

Freni Vincenzo

Bugatti Monica

Casella Giuseppe

Della Corte Nadia

Singh Akashdeep

Ziliani Marina

Zerbio Michele

I candidati di Letizia Moratti Presidente per la provincia di Bergamo