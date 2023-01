Le liste di Azione e Italia Viva alle elezioni in Lombardia 2023: i candidati al Consiglio regionale Anche Azione e Italia Viva, il partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi che alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 sosterrà Letizia Moratti, ha presentato la sua lista ufficiale di candidati consiglieri. Ecco quali sono, provincia per provincia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La lista Azione-Italia Viva- Renew Europe, ovvero il Terzo polo, appoggia Letizia Moratti alla presidenza di Regione Lombardia alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. L'elenco degli aspiranti candidati al Consiglio regionale è guidato a Milano da Lisa Noja, ex deputata di Italia Viva, e da Carmine Pacente, consigliere comunale di Milano recentemente passato dal Partito Democratico ad Azione. In coalizione con Azione-Italia Viva, in sostegno all'ex vicepresidentessa di Regione Lombardia, anche la lista civica "Letizia Moratti Presidente".

Regionali in Lombardia, i nomi dei candidati di Azione-Italia Viva

La lista del Terzo polo ha deciso di appoggiare la corsa di Letizia Moratti, dopo che l'ex sindaca di Milano ha ufficializzato la rottura con la compagine di centrodestra e con il presidente Attilio Fontana. Un annuncio giunto all'improvviso, anche se già da mesi si vociferava di un possibile avvicinamento. "Abbiamo un progetto forte ed attento ai territori", aveva dichiarato Letizia Moratti. "Una collaborazione che nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo polo".

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Milano

Lisa Noja

Carmine Pacente

Elisabetta Strada

Gianmarco Senna

Alessandra Angelelli

Carmine Abagnale

Paola Barbazza

Francesco Ascioti

Elena Bosciano

Eugenio Pietro Barlassina

Lucia Caridi

Filippo Campiotti

Margherita Carusi

Angelo Failla

Tiziana Demma

Federico Maisenti

Chiara Gregoretti

Massimo Marracci

Ghoufran Hajaraoui

Alberto Eraldo Martoglio

Simona Martelli

Giacomo Enrico Negro

Silvia Pugi

Matteo Piovani

Silvia Angela Quartieri

Andrea Sfondrini

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Bergamo

Niccolò Carretta

Flavia Bigoni

Susanna Pini

Matteo Luccisano

Manuela Cividini

Luciano Minelli

Saul Ronzoni

Anna Gamba

Angelo Zambetti

Lara Polidori

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Brescia

Guido Galperti

Veronica Lanzoni

Massimo Vizzardi

Fulvia Bregoli

Paolo Cerutti

Luisa Papa

Mirko Garatti

Marta Satta

Massimo Pesenti

Annarosa Terlenghi

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Como

Anna Veronelli

Alberto Gaffuri

Barbara Ferrari

Giovanni Vanossi

Silvia Gorla

Lorenzo Pedretti

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Cremona

Giuseppe Foderaro

Mirko Paolo Signoroni

Paola Orini

Maria Luisa D'Ambrosio

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Lecco

Lorenzo Riva

Eleonora Lavelli

Franco Limonta

Daniela Rusconi

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Lodi

Carlo Meazzi

Bianca Baruelli

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Monza e Brianza

Fabio Albanese

Laura Barzaghi

Nunzia Caporeale

Antonio Foti

Osvaldo Mangone

Melina Martello

Alessio Pascariello

Alberto Pilotto

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Mantova

Luca Malavasi

Claudia Pavarini

Fabio Madella

Francesca Pistoni

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Pavia

Angela Gregorini

Gianpietro Pacinotti

Pier Achille Lanfranchi

Giuliana La Cognata

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Sondrio

Cinzia Capelli

Guido Patelli

I candidati di Azione-Italia Viva per la provincia di Varese