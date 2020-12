Mezza Italia si è risvegliata oggi, lunedì 28 dicembre, letteralmente sommersa dalla neve, che è caduta in abbondanza nelle ultime ore anche in Pianura, complice la perturbazione di origine atlantica che si sta avvicinando al nostro Paese. Al momento sotto osservazione sono le regioni del Nordovest e alcuni tratti del Triveneto. Nevicate fino in pianura sono infatti segnalate sulla Lombardia, sul basso Piemonte, su ovest Emilia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Nevicata in autostrada: stop al transito dei mezzi pesanti

La situazione più difficile si registra al momento in Piemonte, Liguria e Lombardia. Le nevicate sono cominciate la scorsa notte a Milano la coltre bianca si aggira tra i 5 e i 10 centimetri, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate. Disagi anche in autostrada: la forte nevicata in atto sui tratti appenninici di A7, A26, A6 e sulla Cisa dove è stato interdetto il transito ai mezzi pesanti. In vista dell'arrivo della perturbazione anche l'autostrada del Brennero ha predisposto l'attività di sgombero neve con circa 300 operatori mobilitati e 220 mezzi a disposizione. Al momento non è segnalata alcuna criticità grazie anche al traffico scarso. Anche Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) ha attivato la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte e Lombardia, dove il bollettino della Protezione Civile prevede anche la possibilità di gelicidio. Tuttavia, al momento non è interessato il traffico ferroviario di media e lunga percorrenza.

Cosa succede in Liguria

In Liguria il Comune di Genova ha allertato l’Amiu perché predisponga il passaggio di mezzi spargisale lungo la viabilità principale e nelle zone collinari. Sul nodo autostradale genovese, la Prefettura ha rivolto una "viva raccomandazione" ai conducenti di mezzi pesanti "affinché seguano con la massima attenzione le notizie relative all'evoluzione del meteo e si informino circa la situazione della viabilità prima di mettersi in viaggio", a partire dalle 6 di oggi.

Nubifragi in arrivo al Sud

Il maltempo non risparmierà oggi neppure il Centro Sud. Verso il tardo pomeriggio, infatti, verranno colpite soprattutto la Campania e la Puglia garganica. Ma forti piogge e temporali sono attese anche su gran parte delle regioni del Centro in particolare il sud della Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio con possibili forti rovesci e nubifragi. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti il dipartimento della Protezione Civile non a caso aveva emesso per la giornata di lunedì 28 dicembre, un'allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna e sul Gargano in Puglia, allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, sull’intero territorio di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, su parte del Lazio e della Puglia.