Ancora maltempo in tutta la Campania ed in particolar modo a Napoli dove oltre alle forti piogge delle ultime ore si sono aggiunte anche violenti raffiche di vento. E come purtroppo accade spesso, alle forti raffiche sono seguite anche le cadute di rami e in qualche caso addirittura di alberi. Come a piazza Nazionale, dove la parte superiore di una grossa palma ha ceduto e si è schiantata su un'automobile ferma in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti né altro: ma la paura è stata tanta tra i residenti ed i pochi passanti presenti in quel momento in strada. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono subito intervenute sul posto per mettere in sicurezza la zona.

Quello di piazza Nazionale non è stato l'unico evento del genere nella giornata di oggi, caratterizzata da pioggia e raffiche di vento in tutta la città: nel pomeriggio, infatti, anche a Port'Alba, nei pressi di piazza Dante, un episodio simile. A causa del forte vento, infatti, sono volata lamiere che sono cadute in strada, colpendo anche alcune automobili parcheggiate in strada. Anche in questo caso, non ci sono state persone ferite ma solo tanta paura. Ma danni si registrano anche in altre zone della città: alberi caduti anche a Miano, nella periferia nord del capoluogo partenopeo, rami che invece sono caduti anche negli altri quartieri, dal centro storico a quelli occidentali. Vigili del fuoco impegnati in tutta la città, così come i colleghi dei comandi provinciali, che nelle ultime ore sono chiamati agli straordinari. Allerta meteo che intanto è stata prorogata per altre 24 ore, fino alla giornata di domani.