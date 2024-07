video suggerito

Sbanda con l’auto e finisce contro un albero: 19enne in ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi Un 19enne di Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, è in ospedale: è finito fuori strada con l’auto, centrando in pieno un albero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finisce fuori strada con l'automobile e termina la sua corsa contro un albero: un 19enne di Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, è ora ricoverato presso l'ospedale Gabriele Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 luglio, sulla Strada statale 400 denominata via Appia, al Km. 25,500 nel territorio santangiolese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 14.50 del pomeriggio: l'automobile con il 19enne alla guida è improvvisamente sbandata, finendo per schiantarsi contro un albero. Il giovane è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed estratto dai vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale, presso il Gabriele Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Castelfranci, per i rilievi del caso: ai vigili del fuoco invece il compito di mettere in sicurezza il veicolo incidentato e riaprire la strada al traffico veicolare, interrotto durante i soccorsi. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte nell'incidente, ma solo quella del 19enne originario di Torella dei Lombardi.