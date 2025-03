video suggerito

Guida senza patente e assicurazione, investe due donne, una è grave. L'incidente a Sant'Antimo (Napoli) Niente patente né assicurazione ma alla guida di un'auto, investe due donne e manda all'ospedale. Una delle ferite è grave.

A cura di Redazione Napoli

Un 19enne, risultato dai controlli privo di patente di guida e al volante di un'auto che non avrebbe nemmeno l'assicurazione Rc Auto, obbligatoria per legge,ha investito due donne a Sant'Antimo, popoloso centro dell'hinterland nord di Napoli. L'incidente è avvenuto in via Verdi. La dinamica dell'impatto è ancora sotto accertamento, ma le due donne sono state immediatamente trasportate in ospedale: una di loro versa purtroppo in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, coordinati dal comandante Raffaele Vicchiariello, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A quanto si apprende il 19enne è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici e alcolemici per verificare se fosse alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol.