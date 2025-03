video suggerito

Investe 19enne con l'auto e fugge senza aiutarlo: lui rischia la vita. Denunciata automobilista a Marano Incidente stradale in via Lazio a Marano di Napoli: 19enne gravissimo in ospedale, rischia la vita. Denunciata per omissione di soccorso l'automobilista.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Investe con l'auto un ragazzo di 19 anni in sella ad una moto e fugge via, senza aiutarlo. Lui ora è gravissimo in ospedale e rischia la vita. La donna che era alla guida dell'autovettura si è poi successivamente presentata alla Stazione Carabinieri di Marano, dove è stata denunciata per omissione di soccorso. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Marano.

Incidente stradale in via Lazio a Marano: grave 19enne

L'incidente stradale è avvenuto questa notte, domenica 16 marzo 2025, in via Lazio, a Marano di Napoli, comune dell'area nord del capoluogo partenopeo. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile, condotta dalla donna, avrebbe investito il 19enne che si trovava in sella alla sua moto. La donna sarebbe poi fuggita dopo lo scontro. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. La vittima, secondo i medici che l'hanno in cura, sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri: donna denunciata per omissione di soccorso

La donna che era alla guida dell’auto si è poi presentata ai carabinieri, come detto, ed è stata denunciata. I militari dell'Arma stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili a chiarire il quadro di quanto avvenuto.