Auto si ribalta sull'Aversana e finisce in un canale: muore una 49enne a Battipaglia Una donna di 49 anni è morta a Battipaglia, in provincia di Salerno: l'auto su cui viaggiava si è ribaltata lungo l'Aversana ed è finita in un canale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tragico incidente nel Salernitano, dove una donna di 49 anni è morta finendo in un canale lungo l'Aversana, in località Lido Lago nel comune di Battipaglia. L'incidente è avvenuto attorno alle 18: dopo che alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata la segnalazione da parte della centrale del 118 per una vettura ribaltata e la conducente sbalzata fuori dall'abitacolo.

Sul posto sono arrivati i caschi rossi con la squadra del distaccamento di Eboli, con a supporto un'idrovora: la donna, infatti, nell'impatto era stata sbalzata all'esterno della Volkswagen su cui si trovava, finendo in un canale pieno d'acqua. Il corpo è stato recuperato e affidato alle forze dell'ordine che hanno aperto un fascicolo d'indagine sull'incidente. La donna, 49 anni, era di origini marocchine