video suggerito

Lite per futili motivi, 19enne accoltellato a Chiaia: portato in ospedale e operato Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato: l’aggressore sarebbe in corso di identificazione. Il 19enne è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sangue nella serata di ieri, mercoledì 2 aprile, a Chiaia, quartiere nel centro di Napoli: un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Da quanto apprende Fanpage.it, l'aggressione si è verificata in largo Vasto a Chiaia: al culmine di una lite tra il giovane e un altro soggetto, il 19enne sarebbe stato colpito con un fendente a una gamba. Soccorso, il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: le condizioni di salute del 19enne sarebbero gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e le motivazioni dietro la violenta aggressione subita dal 19enne. Gli inquirenti, al momento, sarebbero sulle tracce del responsabile, che sarebbe già stato individuato, anche se al momento nessun soggetto è stato fermato.