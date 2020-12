Allerta meteo per domani, lunedì 28 dicembre, nel Lazio. La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse che segnala anche un codice giallo per allerta vento in tutta la regione. Già nei giorni di Natale si sono verificati nel Lazio piogge e temporali, con venti molto forti. Domani, lunedì 28 dicembre, è previsto ancora maltempo. Nel bollettino diramato dalla Protezione Civile si legge che "dalle prime ore di domani, lunedì 28 dicembre 2020 e per le successive 24-30 ore venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre dal mattino di domani e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Temporali e vento forte in tutto il Lazio

Domani a Roma sono previsti temporali molto forti, che si dovranno verificare soprattutto tra le 10 e le 19 (quindi per tutto l'arco della giornata). Le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti, con venti le cui intensità andranno da forti a molto forti. Il rischio, come negli altri giorni in cui i venti soffiano in questo modo, è che possano cadere arbusti lungo le strade, fenomeno purtroppo molto diffuso nella capitale in caso di maltempo. Temporali dalla mattina fino a notte inoltrata anche a Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti. Ciò che preoccupa è il forte vento su tutta la regione, che raggiungerà intensità molto elevate nella maggior parte delle zone. La Protezione Civile sarà comunque operativa, insieme a Vigili del Fuoco e forze dell'ordine, a intervenire in caso di danni.