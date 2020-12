Allagato il Lungomare di Napoli: il maltempo ha portato a delle vere e proprie mareggiate, che hanno allagato via Caracciolo travolgendo anche le automobili di passaggio. Danni enormi anche ai ristoranti della zona: distrutti i gazebo. L'acqua ha invaso ogni cosa, danneggiando anche i parapetti dei marciapiedi nel tratto che dalla vicina piazza della Vittoria va alla vicina sede universitaria. Ma in generale è l'intero Lungomare ad essere stato invaso dalle onde.

Forde dell'ordine che sono intervenute in massa: la Polizia ha chiuso via Partenope proprio all'altezza di piazza della Vittoria, deviando le automobili che si trovavano sulla Riviera di Chiaia lungo Corso Vittorio Emanuele e la tangenziale di Napoli per raggiungere il centro. Difficile prospettare una imminente riapertura di via Partenope: quasi certamente si valuterà direttamente domani mattina per la riapertura al traffico. Prima infatti dovranno essere contati i danni e bisognerà anche togliere i detriti portati dalle onde, che hanno saltato scogli e parapetti invadendo la carreggiata.