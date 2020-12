Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul litorale nord di Roma. Lo ha annunciato il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che ha invitato la popolazione a non uscire di casa se non per motivi di massima urgenza. Così il sindaco sul suo profilo Facebook: "Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi e il distaccamento di cornicioni dalle abitazioni.Ci sono stati danni alle automobili in sosta, ma fortunatamente ad ora non ci sono segnalazioni di persone ferite. In ogni caso è fondamentale la prudenza.Vi raccomando pertanto di NON USCIRE se non per motivi indifferibili e a NON SOSTARE sotto alberi o palazzi.Continuerò ad aggiornarvi nelle prossime ore. Prestate la massima attenzione".

Sul posto le forze dell'ordine

Nei luoghi più colpiti dalla tromba d'aria stanno intervenendo, per gestire la viabilità e per ulteriori verifiche, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli agenti della Polizia locale di Cerveteri.

Ribaltata un'automobile

Stando a quanto riporta il quotidiano locale BaraondaNews, la tromba d'aria si è abbattuta sulla zona compresa tra via D'Annunzio e largo Almunecar. Il vento avrebbe abbattuto diversi pini e avrebbe ribaltato un'automobile parcheggiata. Il tetto di un capannone industriale si sarebbe scoperchiato e diversi cartelloni pubblicitari sarebbero stati abbattuti dalla forza del vento.

Il meteo per domani

Anche per domani, martedì 29 dicembre, e dopodomani, mercoledì 30 dicembre, sono previste piogge di forte intensità su Roma e sul litorale. Il vento dovrebbe diminuire già nella serata di oggi, 28 dicembre e già mercoledì 30 dovrebbe soffiare debolmente.