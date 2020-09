Il 20 e il 21 settembre quasi mille comuni italiani sono stati chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali e per l’elezione dei nuovi sindaci. Secondo i dati riportati dal Viminale sul portale Eligendo, l’affluenza in Italia si è attestata al 65,18%, anche se le cifre non comprendono alcuni comuni di determinate Regioni. I picchi di affluenza si sono registrati nel Lazio e in Umbria, arrivando sopra il 70%. Livelli più bassi, tra il 56% e il 57%, invece, per Molise, Toscana e Lombardia. Lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative si terrà a partire dalle ore 9 di martedì 22 settembre: in giornata, quindi, si conosceranno i risultati.

Le date dei ballottaggi delle elezioni comunali

Gli eventuali ballottaggi sono previsti per il 4 e il 5 ottobre, in quei comuni in cui nessun candidato riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta dei voti al primo turno. In totale per le elezioni comunali in Italia si vota in 1.184 comuni, ma in alcune Regioni l’appuntamento elettorale ha date diverse, come avviene in Sicilia e Sardegna. In Sicilia, per esempio, si voterà il 4 e 5 ottobre, con il ballottaggio previsto per il 18 e il 19.

I comuni capoluogo al voto

In questa tornata elettorale sono chiamati al voto, in totale, 18 comuni capoluogo di provincia, di cui 3 che sono anche capoluogo di Regione. In 3 dei 18 capoluoghi, comunque, il voto si terrà più avanti (si tratta di Agrigento, Enna e Nuoro). Si è già votato, invece, in 15 comuni: Andria, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Reggio Calabria, Trani, più i tre capoluoghi di Regione Aosta, Trento e Venezia.

Elezioni comunali, i primi exit poll

Il Consorzio Opinio ha elaborato per la trasmissione Speciale Tg1 andata in onda alla chiusura delle urne i dati sui primi exit poll nei principali comuni al voto. Andiamo a vederli:

Venezia:

Luigi Brugnaro (centrodestra) 49,5-53,5%

Pier Paolo Baretta (centrosinistra) 29,5-33,5%

Reggio Calabria:

Giuseppe Falcomatà (centrosinistra) 31-35%

Nino Minicuci (centrodestra) 31-35%

Trento:

Franco Ianeselli (centrosinistra) 51-55%

Andrea Merler (centordestra) 30-34%

Bolzano:

Roberto Zanin (centrodestra) 33-37%

Renzo Caramaschi (centrosinistra) 29-33%

Mantova:

Mattia Palazzi (centrosinistra) 62-66%

Stefano Rossi (centrodestra) 25-29%

Lecco:

Peppino Ciresa (centrodestra) 49-53%

Mauro Gattinoni (centrosinistra) 36-40%

Arezzo:

Alessandro Ghinelli (centrodestra) 46,5-50,5%

Luciano Ralli (centrosinistra) 33-37%

Chieti:

Fabrizio Di Stefano (centrodestra) 40-44%

Diego Ferrara 19-23%

Matera:

Rocco Sassone (centrodestra) 29-33%

Domenico Bennardi (M5s) 23-27%

Giovanni Schiuma (centrosinistra) 19,5-23,5%

Crotone:

Vincenzo Voce (Civiche) 39-43%

Antonio Manica (centrodestra) 31-35%.