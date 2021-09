Sondaggi elettorali, in Calabria è testa a testa tra Occhiuto e Bruni In Calabria alle prossime elezioni regionali d’ottobre sarà testa a testa tra il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e quella del centrosinistra Amalia Bruni. Il sondaggio di Winpoll dà i due praticamente appaiati a 39 punti, con Bruni che deve fare i conti anche con De Magistris al 18,6% che pesca dallo stesso bacino di elettori.

A cura di Tommaso Coluzzi

In Calabria la partita per le prossime amministrative, in programma il 3 e 4 ottobre, è più aperta che mai. Nella Regione si voterà anche per il nuovo presidente, dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli e l'anno in cui ha svolto le sue funzioni il vicepresidente Nino Spirlì. Per il nuovo governatore della Calabria si sta definendo sempre più una corsa a due, anche se dal primo momento sembrava già cosa fatta l'elezione del candidato di centrodestra – il forzista Roberto Occhiuto in ticket ancora con Spirlì – ora gli equilibri stanno cambiando e, secondo un sondaggio di Winpoll commissionato da Scenari Politici, la candidata del centrosinistra avrebbe più di una possibilità.

In testa, secondo il sondaggio, c'è il candidato della coalizione di centrodestra Occhiuto con il 39,8%. La candidata del centrosinistra, la scienziata Amalia Bruni, si trova però a un soffio dal suo avversario: la coalizione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle funziona e la porta al 39,1%, a meno di un punto da quello che sulla carta era il favorito assoluto. Il centrosinistra, infatti, paga l'ennesima frammentazione dei propri candidati – o di chi si presenta con liste civiche ma di fatto pesca dallo stesso bacino elettorale – così come nella Capitale e negli altri territori dove Pd e 5 Stelle corrono divisi.

In Calabria i candidati sono quattro: a parte Bruni e Occhiuto ci sono il sindaco uscente di Napoli Luigi De Magistris e l'ex governatore della Regione Mario Oliverio. Entrambi provengono dal centrosinistra ed entrambi rischiano di sottrarre voti fondamentali a Bruni, anche considerando il fatto che alle elezioni regionali non c'è il doppio turno. De Magistris, secondo il sondaggio Winpoll, è al 18,6%, Oliverio invece è al 2,5%. C'è poi la partita degli indecisi, al momento molto ampia, che si attesta al 37%. Convincerne anche pochi punti percentuali potrebbe fare la differenza.