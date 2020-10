Elezioni comunali 2020: a Casavatore, comune dell'hinterland a Nord di Napoli, si va verso il ballottaggio. Le elezioni dello scorso 20 e 21 settembre, infatti, non sono bastate ad eleggere il nuovo sindaco. Si ritorna ai seggi per il ballottaggio, dunque, domenica 4 e lunedì 5 ottobre: la sfida è tra il candidato di centrosinistra, Luigi Maglione (42,71 percento delle preferenze), e il candidato di centrodestra Vito Marino (40,31 percento delle preferenze). Subito dopo la chiusura delle urne, si procederà allo spoglio dei voti e si conoscerà il nome del nuovo sindaci di Casavatore.

Ballottaggio comunali Casavatore, quando si vota

Come detto, i seggi saranno aperti domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Per quanto riguarda la giornata di domenica, si vota dalle ore 7 alle ore 23; per quanto riguarda invece la giornata di lunedì, gli elettori potranno recarsi alle urne dalle ore 7 alle ore 15.