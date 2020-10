Risultato Elezioni Comunali Lacco Ameno 2020: Giacomo Pascale sindaco

Giacomo Pascale è il nuovo sindaco di Lacco Ameno: ai ballottaggi, ha battuto lo sfidante Domenico De Siano. Al primo turno era stato un clamoroso pareggio, con 1.541 voti a testa e polemiche a non finire: Pascale, infatti, era sicuro di aver vinto seppur per soli tre voti, per poi scoprire che in realtà alcuni voti contestati avevano portato il risultato in pari.