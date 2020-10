Anche a Giugliano in Campania, una delle principali città dell'hinterland napoletano, con i suoi 123mila abitanti, si va verso il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Il prossimo 4 e 5 ottobre, nella grande città della provincia settentrionale di Napoli, si vota tra il candidato del centrosinistra Nicola Pirozzi, che alle elezioni del 20 e 21 settembre ha totalizzato il 33,94 percento delle preferenze e l'attuale sindaco Antonio Poziello, candidato con le liste civiche, che invece ha totalizzato il 38,21 percento dei voti.

Ballottaggio comunali Giugliano, quando si vota

I cittadini di Giugliano sono chiamati quindi a recarsi nuovamente alle urne per eleggere il proprio sindaco. Si vota, come detto, domenica 4 e lunedì 5 ottobre: per quanto riguarda la prima giornata, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23, mentre per quanto riguarda la seconda giornata, si vota delle ore 7 alle ore 15. Alla chiusura dei seggi si procederà allo spoglio dei voti che decreteranno la riconferma di Poziello o se la città avrà un nuovo primo cittadino.