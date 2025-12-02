Scende dall’ambulanza che lo stava soccorrendo, adolescente investito e ucciso in autostrada in Uk

Il ragazzo era stato coinvolto in un precedente incidente stradale ma non era grave. Medicato sul posto, era sceso dal mezzo ma pochi attimi dopo una vettura è piombata su di lui colpendolo in pieno e uccidendolo.

Terribile incidente nel North Somerset, in Inghilterra, dove un adolescente è stato investo e ucciso da un’auto dopo essere sceso dall’ambulanza che lo stava soccorrendo in autostrada. La tragedia nella tarda serata di domenica scorsa, poco dopo le 23 ora locale, sull’autostrada M5. Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane 18enne che è stato soccorsi dai sanitari già presenti ma è morto sul colpo.

Come ha ricostruito la polizia di Avon e Somerset, il ragazzo era stato coinvolto in un precedente incidente stradale sulla carreggiata nord tra Weston-super-Mare e Clevedon. Le forze dell'ordine hanno dichiarato che un agente si è imbattuto nell'incidente e ha allertao i colleghi. Sul posto erano giunti polizia e soccorsi medici anche se le condizioni del ragazzo non erano affatto gravi. L’autostrada non era stata chiusa e i mezzi di emergenza erano semplicemente accostati a bordo carreggiata.

Fatto salire in ambulanza e medicato sul posto, la situazione sembrava normalizzata e il giovane quindi è uscito dall’ambulanza ma pochi istanti dopo una vettura è piombata su di lui colpendolo in pieno e uccidendolo. Una scena drammatica avvenuta sotto gli occhi di diversi soccorritori presenti, alcuni rimasti sotto shock. L'autostrada poi è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa 10 ore per consentire i soccorsi e le indagini.

"I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia del ragazzo in un momento così devastante. Li sosterremo in ogni modo possibile", ha dichiarato il vice capo della polizia, rivelando: “Questo incidente ha avuto un impatto significativo sui nostri agenti e sul personale delle ambulanze, che sono comprensibilmente profondamente sconvolti da quanto accaduto.”

"Oltre a fornire supporto alla famiglia dell'uomo, ci stiamo anche assicurando che siano predisposte le opportune misure di assistenza per il nostro personale e per i cittadini direttamente coinvolti o testimoni dell'incidente" ha concluso il portavoce della polizia.