Passeggero tocca il sedere di una ragazza 16enne in volo: aereo costretto ad atterraggio d’emergenza

Un volo Aer Lingus diretto a Boston è tornato all’aeroporto irlandese di Shannon dopo che una ragazza americana di 16 anni è stata aggredita sessualmente a bordo. Patrick Noone, agricolatore di 58 anni, ha ammesso la propria colpevolezza.

immagine di repertorio

Un volo della compagnia irlandese Aer Lingus diretto a Boston è stato costretto a tornare indietro dopo che una ragazza americana di 16 anni è stata vittima di una presunta violenza sessuale a bordo. Nei giorni scorsi il presunto autore del gesto, Patrick Noone, 58 anni, agricoltore di Ballinasloe, Contea di Galway, ha ammesso le accuse davanti all’Ennis Circuit Court. Si è dichiarato colpevole di due episodi di aggressione sessuale (in violazione della sezione 2 del Criminal Law – Rape Amendment Act), riferiti al 15 novembre 2023.

Secondo quanto ricostruito, circa un’ora dopo il decollo, intorno alle 15.30, la giovane ha segnalato al personale di cabina di essere stata toccata in modo inappropriato dal passeggero seduto accanto a lei. Il comandante ha deciso immediatamente di far rientrare l’aereo a Shannon. “L’equipaggio ha informato il capitano, che ha invertito la rotta” ed effettuato un atterraggio d'emergenza, ha confermato la detective Garda Ruth O’Sullivan.

Durante il volo, Noone avrebbe "sfregato e afferrato" i glutei della ragazza, oltre a baciarle il braccio e toccarle la coscia.

La difesa, guidata dall’avvocata Antoinette Simon BL, ha sottolineato che Noone non ha precedenti penali. È stata chiesta la redazione di un documento sulla personalità e sul comportamento del condannato, utile al giudice per valutare la pena. Il magistrato Francis Comerford ha accolto la richiesta e ha disposto anche che venga raccolta dalla ragazza una dichiarazione sugli effetti che l’aggressione ha avuto sulla sua vita (‘victim impact statement'), per aiutare il tribunale a capire le conseguenze del reato.

Il pubblico ministero, Sarah Jane Comerford BL, ha comunque precisato che non esiste alcun legame tra Noone e la vittima. La ragazza, oggi 18enne, all’epoca dei fatti aveva 16 anni ed è attualmente iscritta in un college negli Stati Uniti. Tra i testimoni figura anche sua nonna, indicata nel Book of Evidence, insieme ad altre due donne presenti sul volo.