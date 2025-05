video suggerito

Parigi, ancora disagi all'aeroporto di Orly: oggi cancellato il 15% dei voli, quali sono quelli italiani Per oggi, 19 maggio, è stata disposta la cancellazione preventiva del 15% dei voli programmati, con la previsione di ulteriori ritardi. "La situazione è in fase di risoluzione, ma è necessario mantenere le misure di regolazione del traffico", si legge in una nota ufficiale.

A cura di Davide Falcioni

Il rientro a Parigi dal fine settimana si è trasformato in un incubo per migliaia di viaggiatori all’aeroporto di Orly dopo che ieri, domenica 18 maggio, un guasto ai sistemi di controllo aereo ha costretto le autorità a imporre una drastica riduzione del traffico: circa 130 voli sono stati cancellati, divisi equamente tra partenze e arrivi. Secondo Aéroports de Paris (ADP), si tratta del 40% dei circa 330 voli programmati per la giornata.

La Direzione Generale dell’Aviazione Civile (DGAC) ha confermato che l’origine del problema è un malfunzionamento del radar della torre di controllo dello scalo della capitale francese, avvenuto nel primo pomeriggio. Di conseguenza, è stata richiesta alle compagnie aeree una riduzione immediata del traffico fino al coprifuoco delle 23:30.

Nonostante i primi segnali di miglioramento, la DGAC ha annunciato nella serata di domenica che il disservizio sarebbe proseguito anche oggi, lunedì 19 maggio: è stata disposta la cancellazione preventiva del 15% dei voli programmati, con la previsione di ulteriori ritardi. "La situazione è in fase di risoluzione, ma è necessario mantenere le misure di regolazione del traffico", si legge in una nota ufficiale.

Sul sito dell’aeroporto, il tabellone delle partenze e degli arrivi è costellato di cancellazioni e ritardi che, naturalmente, non risparmiano passeggeri in partenza per l'Italia o in arrivo dal nostro Paese. Invitiamo i lettori interessati a verificare lo stato del proprio volo presso la propria compagnia o sul sito degli aeroporti di Parigi.

Voli in ritardo o cancellati in partenza per l'Italia

Vueling VY8275 per Roma Fiumicino delle 12.10 – cancellato

Transavia TO3820 per Napoli delle 13.20 – cancellato

Vueling VY1501 per Firenze delle 15.20 – cancellato

Transavia TO3946 per Milano Malpensa delle 15.50 – cancellato

Voli in ritardo o cancellati in arrivo dall'Italia

EasyJet U24890 in arrivo da Milano Linate – in ritardo di 56 minuti

Volotea V71664 in partenza da Genova alle 11.15 – cancellato

Vueling VY1500 in partenza da Firenze alle 12.45 – cancellato

Vueling VY8274 in partenza da Roma Fiumicino alle 14.55 – cancellato

EasyJet U24828 in partenza da Venezia alle 16.40 – cancellato

Transavia TO3821 in partenza da Napoli alle 16.30 – cancellato