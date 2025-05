video suggerito

Guasto all'aeroporto di Parigi Orly, in ritardo o cancellato il 40% dei voli: possibili disagi da e per l'Italia Un guasto ai dispositivi di controllo del traffico aereo della torre dell'aeroporto di Parigi Orly, che si è verificato nel primo pomeriggio, sta causando gravi disagi al traffico aereo: "Soppresso il 40% dei voli".

A cura di Ida Artiaco

Domenica di passione per tutti coloro che sono in arrivo o in partenza dall'aeroporto di Parigi Orly. Un guasto ai dispositivi di controllo del traffico aereo della torre dello scalo, che si è verificato nel primo pomeriggio, sta causando gravi disagi al traffico, come riporta Le Figaro.

La Direzione Generale dell'Aviazione Civile (DGAC) in un comunicato riferisce di aver chiesto alle compagnie aeree di "ridurre il loro programma di voli del 40%" per la fine della giornata. La DGAC fa sapere di essere "pienamente mobilitata per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile". Sull'account X di Paris Aéroport, la società che gestisce gli scali della capitale francese, si avverte che "sono previsti ritardi e cancellazioni dei voli" a Orly, invitando i viaggiatori a "contattare la compagnia aerea per ulteriori informazioni".

"È un disastro. Ci chiedono di ritirare i bagagli, ma il numero del nastro trasportatore cambia ogni cinque minuti", ha detto a Le Figaro un passeggero bloccato all'interno dello scale, lamentando anche la mancanza di informazioni. "Non abbiamo ricevuto ulteriori spiegazioni per la cancellazione del volo, a parte il fatto che si trattava di un problema al radar", ha affermato, aggiungendo: "E non abbiamo informazioni su cosa accadrà dopo. Ci è stato chiesto di recarci allo sportello per verificare se fossero disponibili soluzioni, ma per il momento non ce ne sono".

La DGAC non ha ancora comunicato se anche domani, lunedì 19 maggio, il traffico subirà disagi. Secondo i dati pubblicati da Aéroports de Paris (ADP), nel 2024 l'aeroporto di Parigi-Orly ha registrato il passaggio di oltre 33 milioni di passeggeri, ovvero la metà di quelli dell'aeroporto di Parigi-Charles-de-Gaulle.