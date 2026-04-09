Sciopero il 10 aprile 2026, si ferma il trasporto aereo: gli orari e i voli garantiti dall’Enac

Venerdì 10 aprile 2026 previsto uno sciopero del trasporto aereo: lo stop durerà 4 ore, dalle 13 alle 17, negli aeroporti nazionali. Possibili ritardi e cancellazioni, ma sono tutelate le fasce 7-10 e 18-21. Enac pubblica la lista dei voli garantiti.

Domani, venerdì 10 aprile 2026, è in programma uno sciopero del trasporto aereo. I lavoratori degli scali nazionali, in particolare quelli degli aeroporti di Roma, Milano e Napoli, si fermeranno dalle 13 alle 17. L'Enac ha pubblicato la lista dei voli garantiti.

Le motivazioni alla base della protesta sono il mancato rinnovo e rispetto del CCNL e la perdita del potere di acquisto, aggravata dal contesto geopolitico che il settore sta affrontando, hanno fatto sapere i sindacati in una nota.

Sciopero il 10 aprile 2026, a rischio i voli: chi aderisce alla protesta

A proclamare l’agitazione sono i sindacati Uiltrasporti, UGL-TA, Astra e FAST-CONFSAL-AV, che hanno annunciato lo stop di 4 ore. La protesta potrebbe causare ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni di numerosi voli.

"I motivi alla base della protesta riguardano il mancato rinnovo del CCNL, scaduto ormai da mesi, e la conseguente perdita del potere di acquisto, aggravata dal contesto geopolitico che il settore sta affrontando, oltre ad una gestione del personale caratterizzata da numerose violazioni del contratto e della normativa vigente, dalla cronica carenza degli organici operativi ed alla inaccettabile situazione logistica di degrado di diversi impianti".

È quanto si legge su in un post su Facebook di Uiltrasporti Nazionale. "Non possiamo permettere che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo ENAV vengano calpestati in nome di indici economici, sbandierati dai vertici aziendali e raggiunti grazie a tagli indiscriminati e trasversali sugli investimenti del mercato interno e delle retribuzioni dei dipendenti".

Gli orari dello sciopero e le fasce garantite il 10 aprile

Anche durante uno sciopero alcuni collegamenti devono essere assicurati per tutelare il diritto alla mobilità.

Saranno quindi sempre operativi i voli nelle fasce garantite (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21); i voli di Stato, militari, sanitari, di emergenza e per trasporto organi; i collegamenti di continuità territoriale, essenziali per le isole e per i collegamenti unici della giornata.

I voli programmati al di fuori della fascia 13-17 dovrebbero operare regolarmente, ma eventuali riorganizzazioni delle compagnie potrebbero comunque determinare modifiche dell’ultimo momento.

L'elenco dei voli garantiti dall'Enac

Come già anticipato, nell'annunciare lo sciopero l'Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) ha sottolineato che "saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente" e ha pubblicato la lista dei voli garantiti, disponibile a questo link.

Come ottenere il rimborso in caso di voli in ritardo o cancellati

In caso di sciopero aereo si ha diritto al rimborso, qualora il proprio volo venisse cancellato o fosse in ritardo oltre le 3 ore. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, secondo cui la compagnia è responsabile del comportamento dei propri dipendenti.

Il consiglio è sempre quello di conservare il biglietto come prova del contratto instaurato con la compagnia aerea. Nei casi in cui il rimborso non è automatico, bisogna contattare la compagnia utilizzando il sito ufficiale o l'app per inviare un reclamo.

In caso di mancata risposta, è possibile rivolgersi all'ENAC o a servizi di tutela passeggeri.