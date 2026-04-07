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Indonesia, il tetto dell’aeroporto a Giacarta crolla sotto il peso della pioggia: voli dirottati

In un video diventato virale sui social, si vede il tetto del Terminal 3 dell’aeroporto Soekarno-Hatta di Giacarta cedere sotto la pioggia della stagione monsonica. Dodici voli sono stati dirottati e altri hanno subito ritardi.
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A cura di Biagio Chiariello
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Il momento del crollo
Il momento del crollo

Momenti di paura nella giornata di lunedì 6 aprile all’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta, in Indonesia, quando la tensostruttura che copre parte del Terminal 3 ha ceduto sotto il peso della pioggia intensa, provocando allagamenti nelle aree di attesa dei passeggeri. Un video girato da un passeggero al Gate 7 Partenze è diventato subito virale sui social: si vede chiaramente l’acqua che scende dal soffitto fino al crollo parziale della copertura.

“L’incidente è avvenuto intorno alle 13:40 WIB – ha raccontato un passeggero diretto a Singapore a ANTARA – c’era molta gente e, grazie a Dio, sono riuscito a scappare. Improvvisamente, l’acqua è caduta dal soffitto e il panico si è diffuso tra le persone in attesa del volo”.

L’episodio ha avuto conseguenze dirette sulle operazioni dello scalo. Secondo i funzionari aeroportuali, 12 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti per sicurezza, 14 sono stati messi in attesa, 13 hanno effettuato una riattaccata e un aereo è tornato al piazzale. Le forti piogge e le raffiche di vento hanno reso difficili le manovre di atterraggio, costringendo il personale a intervenire tempestivamente per contenere i danni e proteggere passeggeri e infrastrutture.

La società che gestisce l’aeroporto, la PT Angkasa Pura Indonesia, ha confermato ha fatto sapere che il personale operativo è intervenuto immediatamente per ripristinare la sicurezza. “Abbiamo monitorato tutte le strutture 24 ore su 24 – ha dichiarato Yudistiawan, vice responsabile comunicazione e affari legali – e allontanato passeggeri e personale dalle zone pericolose, minimizzando l’impatto dell’incidente. Si raccomanda ai viaggiatori di controllare sempre aggiornamenti sui voli e di arrivare in anticipo in caso di modifiche dovute al maltempo”.

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Le autorità hanno inoltre sottolineato che le operazioni sono state coordinate con AirNav Indonesia, le compagnie aeree e altri enti coinvolti, per garantire sicurezza e ordine nonostante le condizioni meteorologiche avverse.
L’incidente è avvenuta in piena stagione delle piogge in Indonesia, periodo in cui Giacarta e la provincia di Banten sono spesso colpite da forti precipitazioni e temporali.

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