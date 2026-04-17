Ryanair, quattro voli dirottati in Sardegna causa nebbia: ritardi e disagi, attivati bus sostitutivi

Quattro voli Ryanair sono stati dirottati in Sardegna, tra Cagliari e Alghero, verso Olbia. La nebbia ha reso impossibile l’atterraggio. Disagi per i passeggeri, predisposti trasferimenti in bus.

Quattro voli Ryanair sono stati dirottati in Sardegna a causa della nebbia. I velivoli non sono riusciti ad atterrare a causa della nebbia fitta che avvolgeva gli scali. I piloti hanno quindi cambiato la rotta verso altri aeroporti dell'isola.

Due voli Ryanair in arrivo a Cagliari dall'aeroporto di Karlsruhe-Baden, nel sud-ovest della Germania, e Dusseldorf Niederrheinson, rispettivamente delle ore 8.05 e delle 8.25 sono stati dirottati a Olbia e Alghero. Altri due aerei della stessa compagnia low cost in arrivo ad Alghero da Bologna delle 7:10 e da Barcellona, alla stessa ora, sono, invece, atterrati a Olbia. In entrambi i casi i cambi di rotta sono da attribuirsi alla nebbia.

Questi cambiamenti hanno determinato profondi disagi per i passeggeri di queste tratte, i quali adesso raggiungeranno il capoluogo sardo e la città catalana con i bus messi a disposizione dal vettore.

Disagi si registrano a Cagliari anche per le partenze di Ryanair: risultano 2 ore di ritardo sui voli che sarebbero dovuti ripartire per Karlsruhe e Dusseldorf. Ritardi per le partenze della stessa low cost anche da Alghero verso Bologna e Barcellona. Sono invece atterrati regolarmente questa mattina, alle 8.10 e alle 8.40, un volo Aeroitalia proveniente da Roma Fiumicino e uno Ryanair partito da Cracovia.

Non c'è solo l'imminente crisi del carburante al centro dei Notam aeronautici emessi nelle ultime ore. Tra i vari avvisi per l'aviazione diramati questa mattina c'è anche un allerta che avvisa che l'Ils (Instrument landing system), il sistema strumentale di terra per gli atterraggi in condizioni di bassa visibilità non è attivo sino al 30 aprile nell'aeroporto di Cagliari. Si tratta di un alert che viene amesso in caso di nebbia molto fitta come quella che sta avvolgendo il capoluogo rendendo impossibili gli atterraggi.