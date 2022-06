Paramedico trans: “Da quando ho fatto coming out i pazienti mi sputano addosso” Steph Meech, 53 anni, è una dei primi paramedici transgender del Regno Unito. Ha subito abusi verbali e fisici durante i suoi 20 anni di carriera, alcuni pazienti si sono anche rifiutati di farsi visitare.

A cura di Biagio Chiariello

I pazienti rifiutano il suo aiuto, le sputano addosso e spesso chiedono "Cosa sei?" quando si presenta alla loro porta per qualche chiamata d'emergenza: questo il racconto alla BBC di Steph Meech, 53 anni, paramedico da 20, che quando si è dichiarato transgender è stato vittima di abusi verbali e fisici. Originaria ddi Polegate, nell'East Sussex, ha affermato "prima di tutto è un paramedico" e il suo ruolo è quello di aiutare. "Ci sono stati momenti in cui mi hanno sputato addosso solo per quello che sono mentre curavo delle persone", ha detto alla BBC.

La signora Meech lavora per il South East Coast Ambulance Service (Secamb), che copre le zone del Kent, Sussex e Surrey. Ha comunque specificato che la maggior parte dei pazienti è "accogliente" e apprezza l'aiuto del servizio di ambulanza. "È solo una piccola minoranza quello rovina tutto", ha aggiunto. "Quando esco da questi incidenti, mi sono ferita davvero nel profondo".

Ha detto che da quando ha fatto coming out ha sentito il suo "vero sé" e da allora si sente "illuminata" dal cambiamento. "Questo è quello che sono e ho dovuto tenerlo nascosto per così tanto tempo", ha detto alla BBC. A marzo, ha festeggiato 20 anni di servizio con Secamb, condividendo un'immagine di se stessa all'inizio della sua carriera e ora. "Potrei essere cambiata un po'…", ha scritto su Twitter.

Nel solo sud-est britannico, le segnalazioni di violenze e aggressioni nei confronti del personale sono aumentate del 68% dal 2019 al 2021. David Monk, funzionario di supporto alla riduzione della violenza presso il Secamb, ha affermato che anche i gestori delle chiamate subiscono abusi. "Stiamo cercando di dare al personale la fiducia necessaria per farsi avanti e segnalare ogni incidente, così da costruire un quadro migliore del problema" ha spiegato Monk. "Non è accettabile che gli operatori dei servizi di emergenza vengano al lavoro e subiscano violenze", ha detto alla BBC.