Ravenna, paziente di 86 anni molestata sessualmente in ospedale di notte: denunciato un giovane

Una paziente di 86 anni è stata molestata sessualmente in ospedale a Ravenna da un giovane, anche lui ricoverato nel nosocomio, entrato nella sua stanza di notte. Le urla della donna hanno fatto intervenire il personale sanitario che ha chiamato i Carabinieri. Il sospettato è stato identificato e denunciato.

Immagine di repertorio.

Una donna di 86 anni, paziente dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, è stata molestata sessualmente durante il ricovero da uno sconosciuto, introdottosi nella sua stanza.

La vicenda si è verificata nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile alla presenza di altri ricoverati, tutti ultraottantenni, presenti nella stessa camera, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, quotidiano che ha diffuso la notizia.

Secondo quanto finora ricostruito dagli investigatori, mentre i pazienti dormivano, il sospettato, un giovane ricoverato a sua volta in ospedale, è entrato nella stanza della 86enne e si è avvicinato alla donna, molestandola sessualmente. Le avrebbe appoggiato i genitali sul collo, accanto al viso.

Ad attirare l'attenzione del personale dell'ospedale, che ha lanciato l'allarme e contattato i Carabinieri, sono state le urla disperate della signora, comprensibilmente sconvolta dall'accaduto. Nella confusione gli altri degenti si sono svegliati e hanno sollecitato l'intervento dei sanitari.

Sul posto sono poi intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile che hanno identificato e denunciato a piede libero per violenza sessuale un giovane, di origine marocchina. Oltre ai Carabinieri sono stati allertati anche i familiari della donna.

In un primo momento si era pensato che il ragazzo potesse essere un paziente psichiatrico. Successivamente si è scoperto che era ricoverato da qualche giorno per una grave forma di anemia in un’altra area dell'ospedale. Le dimissioni erano previste per il giorno successivo.

Le molestie si sono verificate in una stanza al primo piano dell’ospedale, nell’unità operativa di Medicina interna, dove i pazienti vengono tenuti in osservazione per 72 ore dopo il passaggio in Pronto soccorso e prima di stabilire se dimetterli o trasferirli in altri reparti.