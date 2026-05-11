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Marina di Ravenna, a spasso col cane scopre cadavere di un uomo di 54 anni sotto al palazzo: indagini in corso

La tragica scoperta questa mattina, lunedì 11 maggio, a Marina di Ravenna. La ragazza ha riferito di aver sentito un tonfo, un forte rumore che l’ha spinta a girarsi per guardare scoprendo il corpo.
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A cura di Antonio Palma
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Terribile rinvenimento nella mattinata di oggi a Marina di Ravenna dove una passante si è imbattuta nel corpo senza vita di un uomo sotto uno dei palazzi di Viale delle Nazioni. La tragica scoperta intorno alle 7:00 di questa mattina, lunedì 11 maggio, mentre la giovane era uscita di casa per portare a passeggio il proprio animale domestico. La ragazza ha riferito di aver sentito un tonfo, un forte rumore che l'ha spinta a girarsi per guardare cosa fosse accaduto e di aver scoperto poco dopo il corpo dell'uomo a terra nel cortile interno del palazzo visibile dalla strada.

È stata sempre lei ad allertare i soccorsi con una chiamata di emergenza in cui ha raccontato ancora sotto shock cosa era appena accaduto. Sul luogo indicato sono stati inviati una pattuglia di Carabinieri e i servizi di emergenza medica del 118 ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei primi soccorsi la vittima giaceva esanime a faccia in giù nel cortile intero del palazzo dove vi erano impalcature per una serie di lavori di ristrutturazione.

I sanitari hanno provato a rianimarlo e vista la gravità della situazione, la centrale operativa aveva allertato anche l'elisoccorso ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile e l'uomo è stato dichiarato morto sul posto poco dopo. Sul luogo dell'accaduto, un palazzo di cinque piani interessato da lavori di ristrutturazione e per questo circondato da ponteggi, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso sia per accertare l'identità della vittima sia per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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L'uomo è stato identificato successivamente come un 54enne di origine portoghese ma residente a Marina di Ravenna che lavora in ambito portuale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e gli investigatori stanno valutando tutti i fatti ma si propende per un gesto volontario.

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