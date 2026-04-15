Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui: morti entrambi

A Bisceglie un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto dal quinto piano del palazzo dove la coppia viveva. Sono morti entrambi. Secondo i vicini si stavano separando.

Tragedia a Bisceglie, in Puglia, dove un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto dal quinto piano del palazzo dove la coppia viveva, in via Vittorio Veneto. Almeno è questa una prima ricostruzione di quanto successo questa mattina, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri accorsi immediatamente sul posto.

I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage dello stabile, dopo un volo di circa 3 metri. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai militari dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La segnalazione al 112 è stata effettuata, infatti, proprio da un vicino che ha udito le grida di aiuto da parte della vittima.

La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo, i carabinieri sono ancora sul posto. Al momento, dunque, l'ipotesi verosimile è quella dell'omicidio da parte del marito e del successivo suicidio.

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