Incoronazione Carlo III, a Londra le prove notturne: le immagini del corteo con truppe e carrozza Si sono svolte poco dopo la mezzanotte di oggi le prove del corteo reale che da Buckingham Palace arriverà all’Abbazia di Westminster il 6 maggio, giorno dell’incoronazione di Re Carlo III e della Regina consorte, Camilla: i video e le foto della simulazione.

A cura di Ida Artiaco

È cominciato il conto alla rovescia per l'incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra: la cerimonia è in programma sabato 6 maggio all'Abbazia di Westminster e a Londra è tutto pronto per l'evento che vedrà salire sul trono l'erede della Regina Elisabetta II e la Regina consorte, Camilla.

A tre giorni dall'inizio delle celebrazioni, questa notte sono state effettuate le prove del corteo reale, con le truppe schierate e la carrozza Diamond Jubilee State, trainata dai cavalli bianchi e scortata da centinaia di soldati a cavallo, i cosiddetti Cavalry Blacks, su cui i due sovrani da Buckingham Palace raggiungeranno Westminster Abbey. Le foto e i video delle esercitazioni, pubblicate sui canali social della famiglia reale, hanno fatto il giro del web.

La carrozza su cui siederanno Carlo e Camilla durante il corteo del 6 maggio.

Nel corso delle prove, cominciate poco dopo la mezzanotte di ieri, è stata simulata la processione ufficiale (King's Procession) che seguirà il tragitto tra Buckingham Palace e l'Abbazia di Westminster, passando per Trafalgar Square e Downing Street, davanti a una folla di curiosi, che hanno atteso circa tre ore che il corteo terminasse la simulazione di ciò che avverrà sabato prossimo.

Molti hanno posizionato la propria tenda lungo il Mall, l'ampio viale che unisce da ovest a est Buckingham Palace all'Admiralty Arch, per poter guardare dalla miglior visuale possibile il corteo del 6 maggio.

I soldati davanti Buckingham Palace durante le prove per l’incoronazione di Carlo III.

Altri soldati sono stati visti sfilare in Parliament Square e si sono esercitati a cambiare posizione mentre il Big Ben suonava. Il corteo è tornato a Buckingham Palace poco dopo le 3 del mattino con. Anche la carrozza Gold State è stata vista passare davanti a Buckingham Palace poco dopo le 3:20: a bordo di quest'ultima i due sovrani torneranno a palazzo reale dopo la cerimonia, accompagnati da migliaia di uomini delle forze armate di tutto il Commonwealth e dei territori britannici d'oltremare e rappresentanti tutti i Servizi delle Forze Armate del Regno Unito, insieme alla guardia del corpo del sovrano e ai Royal Watermen, e prima dei tradizionali saluti dal balcone insieme al resto della Royal Family.