Dramma sulla nave, bimbo di 7 anni cade in acqua e la mamma si tuffa per salvarlo: morti entrambi Il dramma è avvenuto nel Mar Baltico. Le vittime sono una donna di 38 anni e il figlioletto di 7. Le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica del fatto: si valuta l’eventuale presenza di una terza persona e le condizioni di sicurezza della nave svedese, la Stena Spirit.

A cura di Biagio Chiariello

Una tragedia si è consumata giovedì nel Mar Baltico, dove un bambino di sette anni e la mamma sono morti dopo essere caduti da un traghetto in viaggio dalla Svezia alla Polonia. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo sarebbe precipitato dalla nave, la Stena Spirt, mentre era in mare aperto, e la madre si sarebbe tuffata nel tentativo disperato di salvarlo.

L'imbarcazione era partita da Gdynia, nella baia di Danzcia, intorno alle 9 del mattino di giovedì. Alle 16.20 si è diffusa la notizia relativa all'incidente: due persone erano finite in mare. Le ricerche sono partite subito. La madre è stata trovata nell'acqua gelata 59 minuti dopo il suono delle sirene di allarme, il figlio sette minuti dopo.

Entrambi sono stati trasportati in elicottero d'urgenza all'ospedale di Karlskrona, in Svezia. Le indagini stanno cercando di chiarire la dinamica dell'accaduto. Il bambino sarebbe caduto in mare da un'altezza di 20 metri, a metà strada tra Danzica in Polonia e Karlskrona nella Svezia meridionale, nel mezzo del mar Baltico.

Si valutano diverse piste, dall'eventuale presenza di una terza persona alle condizioni di sicurezza della nave, passando anche per il comportamento della madre.

Una testimone ha raccontato cosa è successo durante quei drammatici momenti: "C'è stato un allarme e un messaggio. I motori sono stati immediatamente spenti. Dopo un po', il capitano ha annunciato che c'era un uomo in mare e che non si trattava di un'esercitazione. Così sono state calate alcune scialuppe per le ricerche".

L'Associated Press, che cita il portavoce dell'amministrazione marittima svedese Jonas Franzen, scrive che le vittime sono entrambe polacche, la mamma aveva 38 anni mentre il piccolo ne aveva 7. Il traghetto svedese Stena Spirit aveva a bordo 310 passeggeri ed era a metà del suo viaggio verso Gdynia in Polonia da Karlskrona in Svezia quando si è verificato l'incidente.