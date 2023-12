Come in Mamma Ho Perso L’Aereo: bimbo di 6 anni finisce da solo sul volo sbagliato Il piccolo Casper era salito su un volo della Spirit Airlines a Philadelphia e avrebbe dovuto raggiungere la nonna in Florida, a Fort Myers, per il Natale. È atterrato invece a Orlando. Un po’ come succede a ‘Kevin’ (Macaulay Culkin) in Mamma Ho Riperso L’Aereo…. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di 6 anni è stato fatto salire sull'aereo sbagliato a causa di un errore della compagnia aerea con la quale stava viaggiando. La storia del piccolo Casper ricorda molto da vicino quella di ‘Kevin' in Mamma Ho Riperso L'Aereo – Mi Sono Smarrito a New York, seguito del primo fortunatissimo film interpretato da Macaulay Culkin, che si trova ad essere separato dai genitori finendo nella Grande Mela anziché in Florida.

E proprio in Florida sarebbe dovuto arrivare Casper, il protagonista di questa storia. Ma non a Orlando, come successo, bensì a Fort Myers dove la nonna, Maria Ramos, lo stava aspettando (le due città della Florida distano circa 200 chilometri). Il bimbo era salito a bordo di un volo di linea della Spirit Airlines a Philadelphia. Alla richiesta di spiegazioni, gli addetti alla sicurezza le hanno spiegato che probabilmente il bambino non aveva fatto in tempo a imbarcarsi, la nonna ha però ribattuto che non era possibile perché aveva tracciato il nipote e avuto la conferma che il bimbo aveva fatto il check in all'aeroporto.

Alla fine è stato proprio il nipotino a chiamarla e a spiegarle che era atterrato da diverse ore ad Orlando. Un portavoce della Spirit Airlines ha poi spiegato che la compagnia si è scusata con la famiglia, ma la donna ora pretende delle risposte: "Voglio che mi chiamino", ha detto a WINK-TV. "Devono farmi sapere come è finito mio nipote a Orlando. Com'è successo? L'hanno fatto scendere dall'aereo? L'assistente di volo – dopo che la mamma gli ha consegnato i documenti – lo ha lasciato andare da solo? Si è buttato sull'aereo sbagliato da solo?".

Casper alla fine è riuscito ad arrivare a destinazione e a riunirsi con la nonna in tempo per trascorrere il Natale. Caso chiuso. O forse no. Il bimbo sarebbe rimasto "traumatizzato" ed ora la famiglia potrebbe far causa alla compagnia, che al momento si è limitata a rimborsare il volo.