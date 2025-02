Lucio Corsi in concerto a Roma e Milano: come acquistare i biglietti per la sorpresa di Sanremo 2025

video suggerito

Lucio Corsi (ph Simone Biavati)

Lucio Corsi ha un tour nei club che è completamente sold out, grazie anche alla spinta incredibile che gli ha dato la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Volevo essere un duro, canzone che ha concluso al secondo posto generale, permettendo al cantautore toscano di vincere anche il Premio Mia martini assegnato dalla sala stampa. Oggi, però, Corsi ha annunciato altri due appuntamenti speciali che lo vedranno tornare a Roma e Milano ma in dimensioni molto più grandi, visto che il cantautore ha annunciato Ippodromi 2025, suonando sabato 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma – Rock In Roma e domenica 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival.

Come acquistare i biglietti e quanto costano

I biglietti per questi due concerti sono già disponibili su Ticketone e sul sito di Magellano Concerti che organizza i due spettacoli. I prezzi per i due concerti sono di 29 euro per i posti unici e di 39 per il Pit per entrambi i concerti. I due concerti, quindi, si aggiungono al Club Tour 2025 che comincerà ad aprile e realizza il desiderio di Corsi che ha sempre spiegato di aver voluto fare Sanremo perché ci ha visto la possibilità di fare ciò che ama di più, ovvero suonare sempre di più e questa volta riesce pure a realizzare un cambiamento di palco, passando dai club, appunto, a quelli molto più grandi degli Ippodromi.

Il successo di Volevo essere un duro a Sanremo 2025

Corsi è stato senza dubbio il protagonista, assieme al vincitore Olly, del Festival di Sanremo 2025, partendo da quasi sconosciuto – almeno per coloro che non seguono regolarmente le cose musicali e/o cantautorali – e finendo per risultare uno dei favoriti del pubblico che nella finale a cinque lo ha votato in massa. Ma in generale la sua canzone Volevo essere un duro è piaciuta tantissimo, forse anche per il modo che ha Corsi di raccontare e raccontarsi, perché la canzone era diversa dalle altre, raccontando anche le fragilità con cui deve confrontarsi un uomo. Il 21 marzo 2025 uscirà il nuovo omonimo album "Volevo essere un duro". Le canzoni di Corsi, intanto, sono finite nelle classifiche internazionali e quelle Viral italiane portando il cantautore a oltre 3 milioni di ascolti mensili su Spotify.

Il club tour 2025

Il suo “Club Tour 2025”, sempre prodotto da Magellano Concerti, già esaurito – compresa la seconda data di Milano, appena annunciata, con biglietti finiti in pochi minuti – partirà il 13 aprile 2025 dall’Estragon di Bologna, per proseguire il 15 aprile 2025 al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 16 aprile 2025 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 18 aprile 2025 all’Atlantico di Roma, il 23 aprile 2025 alla Casa Della Musica di Napoli, il 28 aprile 2025 all’Hall di Padova e si concluderà con due date all'Alcatraz di Milano previste per il 29 aprile 2025 e il 4 maggio 2025.