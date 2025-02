video suggerito

Olly, Fedez, Lucio Corsi, Giorgia, come Sanremo 2025 entra nelle classifiche mondiali in streaming La classifica della top 200 Spotify globale incorona cinque artisti che si sono esibiti tra i Big del Festival di Sanremo 2025. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Olly, Lucio Corsi, Fedez e Giorgia (tutte foto LaPresse)

Sono tre gli artisti italiani che sono nella top 100 degli artisti più ascoltati al mondo su Spotify, uno in meno dello scorso anno nei giorni immediatamente seguenti alla finale del Festival che ha incoronato Balorda Nostalgia di Olly come vincitrice, un anno dopo il successo di Angelina Mango con La noia. Lo scorso anno, però, a farla da padrona era stata Tuta Gold di Mahmood che, classificatasi al sesto posto, era riuscita, nel medio e lungo periodo a imporsi come canzone italiana più streammata nella Spotify Global, ovvero nella classifica che quotidianamente monitora l'andamento numerico delle canzoni, e che dopo Sanremo vede i brani dei Big fare numeri tali da portarli in questa speciale classifica.

Olly primo tra i Big di Sanremo in streaming globale

Quest'anno, quindi, c'è un nome in meno rispetto al 2024 e in generale, quest'anno gli stream sono minori, nel complesso, di quello dello scorso anno. "Balorda nostalgia" di Olly, infatti, raggiunge un nuovo picco salendo fino alla posizione 24 nella classifica globale di Spotify con 3,076 milioni di stream, facendone il secondo picco di stream più alto nella storia di Spotify Italia dopo la vittoria di Sanremo 2025 (#1 con 2,79 milioni). Olly, quindi, con circa 12 milioni di stream si conferma sia vincitore del Festival che brano più streammato al mondo, mentre lo scorso anno la canzone vincitrice arrivò dietro a Mahmood, appunto, e a I ‘ me, tu p' te di Geolier.

La top 100 di Spotify Global

Al secondo posto di questa speciale classifica si mette Fedez che con Battito è alla posizione 73, scalando 24 posizioni con un totale di 9.600 milioni di stream, mettendosi alle spalle un sorprendente Lucio Corsi che con quasi 5.4 milioni di stream raggiunge il suo record personale, debuttando alla posizione 79 della classifica e risultando come la più alta nuova entrata della classifica Global di Spotify con circa 1.7 milioni di ascolti, mentre il 16 febbraio è risultato il suo giorno più streammato con 2.85 milioni di stream, a seguito della finale del Festival di Sanremo dove si è classificato al secondo posto con Volevo essere un duro.

La classifica di Spotify Italia

Questo per quanto riguarda la top 100 della Global di Spotify, mentre andando oltre abbiamo altre due canzoni che sono state protagoniste al Festival. Achille Lauro, infatti, è rientrato alla posizione 119 con Incoscienti giovani con un totale di 2,755,809 stream, seguito alla posizione 129 da Giorgia che con La cura per me rientra in classifica con 1.3 milioni di stream. Questa lista compone anche la top 5 della classifica delle canzoni più ascoltate in Italia, mentre a seguire ci sono Bresh in sesta posizione con La tana del granchio, Rose Villain in settima con Fuorilegge, seguita dai Cuoricini dei Coma_Cose, mentre chiudono questa top 10 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento con La mia parola e Tony Effe con Damme ‘na mano. Questa la top 10 di Spotify Italia.

Olly – Balorda nostalgia Fedez – BATTITO Lucio Corsi – Volevo essere un duro Achille Lauro – Incoscienti Giovani Giorgia – LA CURA PER ME Bresh – La tana del granchio Rose Villain – fuorilegge Coma_Cose – CUORICINI Shablo – La Mia Parola (w/ Guè, Joshua, Tormento) Tony Effe – DAMME ‘NA MANO