video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Vasco Rossi allo stadio comunale di Bibione: l’ordine delle canzoni Vasco Rossi si esibisce stasera, martedì 27 maggio 2025, sul palco dello stadio comunale di Bibione alle ore 21, per la data zero del suo tour 2025. Qui le canzoni che potrebbero essere in scaletta, non in ordine d’apparizione. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vasco Rossi, foto di Comunicato Stampa

Stasera, martedì 27 maggio 2025, inizia il tour di Vasco Rossi che avrà la sua data zero allo Stadio Comunale di Bibione, dove solo poche ore fa è andata in onda anche la prova zero, un soundcheck riservato agli iscritti del suo Blasco Fan Club. Come aveva annunciato, molte le novità in scaletta per l'autore romagnolo, come il brano che aprirà il concerto: da anni l'ultima canzone ad accompagnare la fine della sua esibizione, la posizione di Vita Spericolata si ribalta, aprendo invece il suo nuovo tour. Ritornano in scaletta anche alcuni brani, come Sono innocente ma, Vivere non è facile, che non venivano eseguiti dal vivo dal 2018, ma anche Valium, ripresentato a 30 anni di distanza. A chiudere la scaletta invece, l'arrivo di Albachiara dopo i classici Rewind, Sally e Siamo solo noi.

Ad accompagnarlo sul palco la band formata da Vince Pastano (chitarre e direzione musicale degli show), Stef Burns (chitarre), Andrea Torresani (basso e cori), Alberto Rocchetti (tastiere e cori), Donald Renda (batteria), Antonello D’Urso (programmazione, chitarra acustica e cori), Roberta Montanari (cori), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba) e Roberto Solimando (trombone). Dopo Bibione, partirà il tour 2025 negli stadi per Vasco Rossi, che attraverserà il 31 maggio e il 1° giugno lo stadio Olimpico di Torino, poi due appuntamenti alla Visarno Arena di Firenze. Fino al 28 giugno, l'autore canterà per due volte allo stadio Dall'Ara di Bologna, e la situazione si ripeterà il 16 e il 17 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 21 e il 22 al San Filippo di Messina, mentre le ultime due date, il 27 e il 28 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Non sono più disponibili online i biglietti per nessuna delle arene che Vasco Rossi attraverserà con il suo tour 2025, segno dell'incredibile affetto del pubblico nei suoi confronti. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi, già ascoltati durante la prova zero di Bibione.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi allo Stadio Comunale di Bibione

Questa sera, martedì 27 maggio, Vasco Rossi si esibirà allo stadio comunale di Bibione per la data zero del tour 2025 dalle ore 21. Sarà l'occasione per i fan del Blasco di intraprendere un nuovo viaggio, con una scaletta aggiornata e che prevede cambiamenti sin dalla prima canzone, che sarà Vita Spericolata. Non sono previsti ospiti. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Vasco Rossi, già ascoltati durante la prova zero di Bibione.

Vita spericolata

Sono innocente ma…

L'uomo più semplice

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C'è chi dice no

Io perderò

La strega (La diva del sabato sera)/Cosa vuoi da me/Vuoi star ferma!/Tu vuoi da me qualcosa

Una canzone per te

Va bene, va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara