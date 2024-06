video suggerito

Mentre è ancora in tour Vasco Rossi annuncia il tour negli stadi 2025: 12 concerti in 6 città Vasco Rossi ha annunciato un tour negli stadi anche nel 2025: il rocker sarà impegnato in 12 concerti in sei stadi italiani.

A cura di Redazione Music

Vasco Rossi al San Siro di Milano (ph LaPresse)

Mentre è ancora impegnato nel tour negli stadi di quest'anno, Vasco Rossi annuncia un altro giro di giostra nel 2025. Questa sera il rocker terrà il suo settimo concerto allo stadio San Siro di Milano, poi dopo qualche giorno off chiuderà questo tour con quattro date allo stadio San Nicola di Bari dove si esibirà il 25, 26, 29 e 30 giugno prossimo. Eppure, nonostante sia ancora in giro, con tutti i concerti ormai sold out e il record di esibizioni nello stadio milanese, Vasco ha annunciato con un post su Instagram che nel 2025, tra maggio e giugno, terrà 12 concerti in sei stadi italiani.

Tutte le date del Vasco Live 2025

Il Vasco Live 2025 – che ha come sottotitolo "Lo spettacolo che non avrà mai fine" -, infatti, lo vedrà impegnato dal 31 maggio al 28 giugno per una dozzina di concerti: "Bibione, Milano e Bari sono le città che si sono aggiudicate quest’anno “lo spettacolo rock più potente e emozionante dell’universo” … CHE NON AVRÀ MAI FINE! Chi non ce l’ha fatta ad accaparrarsi un posto al sole quest’anno, da oggi può stare tranquillo, “verremo a casa vostra”, nel 2025, a Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma" si legge nella nota stampa che annuncia i concerti:

31 maggio e 01 giugno – TORINO – Stadio Olimpico

05 e 06 giugno – FIRENZE – Visarno Arena

11 e 12 giugno – BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 e 17 giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

21 e 22 giugno – MESSINA – Stadio San Filippo

27 e 28 giugno – ROMA – Stadio Olimpico

Come acquistar i biglietti per i concerti di Vasco nel 2025

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, quelli per VASCO LIVE 2025 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11:00 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio. La vendita generale dalle ore 12:00 di venerdì 12 luglio su www.vivaticket.com – www.ticketone.it – www.ticketmaster.it.

I 40 anni di Bollicine

Mentre festeggia negli stadi e ne annuncia altri, Vasco Rossi festeggia anche i 40 anni di Bollicine – per cui Carosello Records ha pubblicato l'edizione speciale "BOLLICINE 40th RPLAY SPECIAL EDITION" -, pubblicando il video del remix, ispirato alla scenografia originale del tour di Vasco del 1983, rielaborando alcune diapositive originali dell’epoca. Il videoclip vede la regia e la direzione artistica di Arturo Bertusi ed è "una creazione in motion graphic che combina le immagini proiettate nel 1983 con la tecnologia moderna".