Gigi D’Alessio in concerto nel 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli

Gigi D’Alessio – ph Angelo Orefice

Dopo gli stadi e i sette concerti previsti a settembre in Piazza del Plebiscito (il 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28), Gigi D'Alessio ha annunciato un tour nei Palasport che toccherà sette città a cominciare da uno show il 18 marzo dal Palasport di Roma. D'Alessio toccherà città che non ha toccato in questo 2025, ma bisserà anche i concerti a Bari e nella Capitale, dove si è esibito rispettivamente allo stadio San Nicola e al Circo Massimo lo scorso giugno. Ovviamente, per questa tornata, non è previsto alcun concerto nella sua Napoli, dove tra stadio Maradona e piazza ha toccato i nove concerti nel 2025 e centinaia di migliaia di paganti.

Come acquistare i biglietti per i concerti nei Palazzetti

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti per i sette concerti nei Palazzetti, questi sono già disponibili in prevendita a questo link, mentre le vendite generali cominceranno alle 18 su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per quanto riguarda i prezzi questi vanno dai 39 agli 89 euro, a meno che non si voglia puntare a qualche pacchetto speciale come il Meet & Greet o il Gold Package. Gigi D'Alessio si esibirà il 18 marzo al Palazzo Dello Sport di Roma, il 20 al Palaflorio di Bari, il 23 al Mandela Forum di Firenze, il 25 all'Inalpi Arena di Torino, il 11 marzo alla Kioene Arena di Padova, il 17 al Palaprometeo di Ancona e il 18 alla Unipol Arena di Bologna.

Mappa del concerto di Gigi D’Alessio a Roma

Quanto costano i biglietti per i concerti di Gigi D'Alessio nel 2026

I prezzi variano a seconda delle città e dei settori, ma tendenzialmente sono stati divisi con una logica comune. Questi, per esempio, sono i prezzi previsti al Palazzo dello sport di Roma:

Platea Numerata – 89€

Tribuna Centrale Numerata – 85€

Tribuna Centrale Num. Visibilità Limitata – 85€

Tribuna Numerata – 79€

Tribuna Laterale Numerata – 69€

Terzo Anello Numerato – 59€

Terzo Anello Laterale Numerato – 49€

Tribuna Laterale Num. Vis. Limitata – 40€

Terzo Anello Lat.Num.Visibilità Limitata – 40€

Tribuna Lat.Num. Scarsa Visibilità – 40€

Terzo Anello Lat.Num. Scarsa Visibilità – 39€

Il calendario dei concerti di Gigi D'Alessio nei Palasport

Ecco l'elenco dei concerti di cui consta il tour nei Palasport che Gigi D'Alessio terrà nel 2026: