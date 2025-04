video suggerito

Vasco Rossi blocca i suoi fan: "Non comprate niente, questa è una truffa" Il volto di Vasco è stato utilizzato per il merchindasing falso, ma anche per promuovere investimenti online. Non è la prima volta. Da tempo i truffatori sfruttano i volti di personaggi famosi per creare campagne pubblicitarie fake.

A cura di Elisabetta Rosso

Magliette, scarpe e cappellini firmate da Vasco Rossi, c'è scritto sul sito online. Eppure tutto il merchandising è un falso. L'artista ha denunciato sui social l'ennesima truffa che sfrutta il nome e il volto di un personaggio famoso per far cadere le vittime nella trappola.

"Fate attenzione alle truffe che vengono fatte usando la mia faccia e facendomi dire cose che non sono vere", ha detto nel video accanto al suo avvocato. "Non cadete nelle truffe, questa è un’altra pagina dove vendono materiali non miei. Noi facciamo denunce, querele, ma i truffatori si spostano subito su un altro indirizzo e la truffa continua. Non c’è alcuna difesa, state attenti voi, quello non sono io. E il nostro caro amico Zuckerberg intanto ci guadagna”.

La truffa del personaggio famoso

Il volto di Vasco non è stato solo utilizzato per il merchandising fake, ma anche per promuovere falsi investimenti online. Non è la prima volta. Da tempo i truffatori sfruttano i volti di personaggi famosi per creare campagne pubblicitarie fake. Lo schema è noto, e su Fanpage.it lo raccontiamo ormai da mesi. Per truffe simili sono stati usati anche i volti di Fabio Fazio, Ilary Blasi, Chiara Ferragni e Elisabetta Canalis.

Sono campagne di sponsorizzazioni lampo, della durata di pochi giorni, a volte solo ore, che sfruttano la fama di alcuni tra i volti più noti della televisione italiana, associando i loro nomi al guadagno facile, prodotti miracolosi, investimenti o merch firmato. Lo schema è sempre lo stesso. Cambiano i volti, i messaggi e le piattaforme.

Come difendersi dalle truffe

Le truffe stanno diventando sempre più sofisticate, spesso i criminali usano l'intelligenza artificiale per clonare le voci o modificare i video.

Per riconoscerli è fondamentale fare attenzione ai dettagli. I volti spesso appaiono innaturali, con espressioni rigide, oppure con il labiale fuori sincrono rispetto all’audio. Anche i contorni del volto possono risultare sfocati o non allineati, e l’illuminazione non combacia con l’ambiente circostante.

È fondamentale poi il contesto e il messaggio: quando è troppo bello per essere vero spesso non lo è. È bene infine controllare sempre con attenzione le pagine e i siti ufficiali di personaggi famosi.

“Usano la mia faccia e la mia voce, ma queste sono tutte truffe. L’unica difesa siete voi. Questo non sono io”, ha spiegato Vasco, "il problema è che non ci si può fare quasi niente: tu fai una ingiunzione o una querela e loro si spostano su un altro indirizzo. L’unica difesa è stare attenti".