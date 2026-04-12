La truffa con il volto di Fabio Caressa: la sua immagine deepfake per sponsorizzare un sito illegale

Sui social sta girando un video in cui una copia di Fabio Caressa creata dall’intelligenza artificiale sponsorizza un casinò online. La truffa, lo chiariamo, non è solo ai danni degli utenti ma anche ai danni di Caressa stesso, che vede rubato il suo volto. Abbiamo ricostruito l’origine del video.

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La prima vittima è Fabio Caressa. Scorrendo tra i video di TikTok abbiamo trovato la sua immagine in un video sponsorizzato. Il nome dell’account è PiperSpin è rilancia un sito di gioco d’azzardo. Il video è diviso in due. Nella parte sopra si vedono scorrere le immagini che passano davanti ai giocatori di slot machine. In quella sotto invece si vede Fabio Caressa, vestito con una discutibile maglietta che riprende motivi dell’antico Egitto simili a quelli delle slot machine nella parte superiore del video.

La sua voce è fredda, metallica, lontana da quelle che il suo pubblico ha conosciuto nelle telecronache delle partite di calcio. Anche il linguaggio del corpo è diverso: non sbatte quasi mai le palpebre, le sue mani si aprono e si chiudono in modo simmetrico mentre le sue spalle restano immobili. Sullo sfondo, posticcio, c’è una serie di loghi di SkySport e di PiperSpin. Nel messaggio il finto Caressa illustra tutte le offerte disponibili per entrare nel casino virtuale. Ovviamente lo spot è falso, il casinò invece è reale.

L’analisi del video: da dove arriva la sponsorizzazione

Partiamo dal primo punto. Il video non compare semplicemente come un contenuto pubblicato dagli utenti: è stato sponsorizzato da TikTok e quindi è riuscito a superare i filtri utilizzati dalla piattaforma per capire quali contenuti rispettano le policy e quali no. Già questo potrebbe portare lo spettatore a credere che quell’immagine generata dall’intelligenza artificiale sia davvero quella di Fabio Caressa. Una tattica che su Fanpage raccontiamo ormai dall’ottobre del 2023. Vi lasciamo il nostro primo articolo: Come funziona la truffa internazionale che sfrutta i volti di Fazio, Marcuzzi e Fagnani su Facebook.

A questo punto abbiamo cercato di capire l’origine del video. Dalla clip sponsorizzata non è possibile accedere al profilo da cui è partito. Scelta curiosa per una campagna pubblicitaria. Troviamo altri profili che parlano di questo casinò ma lo username è leggermente diverso: Piperspin invece che PiperSpin. L’unico account con il nome @PiperSpin è un minuscolo profilo da 6 follower che ha un solo video pubblicato nel 2021.

PiperSpin invece come casinò virtuale esiste. Certo, al momento l’accesso principale resta bloccato in Italia anche se c’è un banner che suggerisce di provare ad accedere con una VPN. Non solo. Cercando lo stesso nome su Google si entra in una rete di altri siti mirror: portali finiti, pieni di banner che una volta cliccati portano ad altri siti di casino online.

Una truffa del genere, lo ricordiamo, non danneggia solo gli utenti che ci finiscono dentro. Danneggia anche le persone a cui è stato rubato il volto e la voce. Gli utenti che vedono il video e poi scrollano oltre finiranno la loro sessione di social pensando che Fabio Caressa arrotonda gli introiti della televisione con le pubblicità dei casinò online.