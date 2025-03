La truffa che sfrutta il volto di Matteo Bassetti: “Mi chiamano anche tanti personaggi famosi”

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Con l'evoluzione delle tecnologia deepfake sono le truffe sono diventate sempre più sofisticate. L'ultimo caso prende di mira Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova. In post e video contraffatto il medico promuove farmaci miracolosi, diete chetogeniche, medicinali per curare il diabete, o intrugli a base di miele e limone per riacquistare la vista.

Come ha spiegato Bassetti in un'intervista su La7 la truffa è iniziata tre anni fa, "prima hanno iniziato a dare che avevo un padre di 100 anni che avevo curato con una crema miracolosa per le articolazioni, poi una pastiglia per curare i problemi della prostata, poi siamo arrivati all'ultima truffa dove io con una voce camuffata cerco di vendere un prodotto per dimagrire".

Durante un'intervista a Pomeriggio 5 Bassetti ha raccontato: "Ho cominciato a ricevere chiamate da persone che mi chiedevano creme miracolose, anche personaggi famosi". Un cantante "uno tra i più famosi in Italia", spiega Bassetti, avrebbe chiesto al medico un intruglio per l'anca. " A me quello che fa male è che non si possano fermare. Soprattutto le persone più anziane finiscono nel mirino dei truffatori, magari perché non hanno dimestichezza con il mezzo tecnologico. Spiegargli che è un finto Bassetti, magari modificato con l'intelligenza artificiale, è difficile".

Le strategie messe in atto dai truffatori

Non è la prima volta. Da tempo i truffatori sfruttano i volti di personaggi famosi per creare campagne pubblicitarie fake. Lo schema è noto, e su Fanpage.it lo raccontiamo ormai da mesi. Per truffe simili sono stati usati anche i volti di Fabio Fazio, Ilary Blasi, Chiara Ferragni e Elisabetta Canalis. Sono campagne lampo che durano pochi giorni e sfruttano le celebrità associandole a elementi che possono attrarre gli utenti: i soldi, metodi miracolosi per perdere peso o guarire velocemente.

I truffatori sfruttano i volti noti, le grafiche delle testate o fotomontaggi che mostrano Bassetti con in mano creme, limoni, teste d'aglio. Spesso, per rendere più credibile la truffa sotto i post compaiono anche i commenti degli utenti che ringraziano il medico. Si tratta di account fake. La strategia delle false recensioni viene spesso usata nelle truffe, per ingannare gli utenti e incentivarli a comprare il prodotto.

Le truffe dei farmaci miracolosi

La prima truffa Bassetti è stata lanciata nel 2022. Un caso simile ha preso di mira la conduttrice Vanessa Incontrada e il professore Giorgio Calabrese. Sui social nel 2024 sono comparse interviste fake per sponsorizzare Keto Diet un integratore alimentare che sarebbe in grado di "far perdere in due mesi 18 chilogrammi". Sempre Calabrese nel 2019 era stato vittima della truffa Idealica. "Si tratta di un prodotto definito dimagrante di cui il Prof. Calabrese non conosce alcunché, per il quale non ha mai rilasciato alcun parere scientifico, né tantomeno alcuna autorizzazione all’accostamento del proprio nome e della propria immagine al sopracitato prodotto", aveva spiegato in un post pubblicato sul suo profilo .

In tema diete miracolose invece era anche comparsa una finta pubblicità con l’attrice Katia Follesa e un'intervista con Chiara Ferragni che promuoveva capsule da assumere per perdere peso dopo il parto. Le truffe stanno diventando sempre più sofisticate eppure la regola d'oro è sempre la stessa, quando è troppo bello per essere vero spesso non lo è, e come ricorda Bassetti "io non vendo niente, qualunque cosa vi venga proposta da Matteo Bassetti sui social è una truffa il modo migliore per difendersi è non rispondere e non comprare nulla perché io non vendo nulla via social o via internet".