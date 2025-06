video suggerito

Anche Ranucci finisce nei volti delle truffe sui social, i post falsi: "Gli italiani devono sapere" Sigrido Ranucci è il conduttore di Report, il programma di inchiesta di Rai 3. In questi giorni il suo volto viene usato per rilanciare finte piattaforme di trading. È uno schema che abbiamo visto decine di volte. Le vittime di questo raggiro sono sempre due: chi cade nella trappola delle piattaforme finte e chi ritrova il suo volto associato a questi raggiri senza aver mai prestato il consenso.

A cura di Valerio Berra

Lo schema è quello che abbiamo raccontato tante volte. Si prende il volto di una persona nota, si modifica con qualche grafica o con l’intelligenza artificiale e poi si confeziona un pacchetto per lanciare una piattaforma fasulla di trading. Sono sempre truffe. E di solito hanno due vittime: quelli che decidono di fidarsi e i volti noti che si trovano associati a questa truffa.

L’ultimo a finire in questa rete di annunci fake è Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. Annunci con il suo volto sono cominciati ad apparire sia su Facebook che su Instagram. La pubblicità in questo caso si gioca proprio sulla sua credibilità come giornalista di inchiesta. Accanto alla sua foto ci sono frasi come: “Mi hanno imposto il silenzio e la distruzione delle prove”. Oppure: “Ci hanno costretti a distruggere questa inchiesta. Gli italiani devono comunque sapere la verità”. Una volta cliccato il link si apre un portale. Si accede a una piattaforma di trading e comincia la truffa.

Come funziona la truffa dei falsi investimenti

Lo schema “informazione delicata – clicca qui per sapere la verità” è particolarmente amato dai truffatori. Vi lasciamo qui il racconto di una delle loro vittime. Una volta aperto l’annuncio con il volto di Sigrfido Ranucci si arriva in una finta intervista pubblicata dal sito Rai. La replica funziona e le grafiche sono quasi perfette. In questa intervista Ranucci fondamentalmente spiega di aver scoperto una serie di piattaforme di trading che garantiscono ottimi guadagni partendo soltanto da 250 euro. Una miniera d’oro da cui si riforniscono parecchi personaggi famosi ma che ha delle quote anche per i cittadini privati. Leggiamo:

“Ci ha raccontato che l’élite finanziaria utilizza da tempo algoritmi di intelligenza artificiale per il trading automatico, ma alcune piattaforme, per responsabilità sociale, aprono piccole quote anche per i privati. Immaginate: strumenti utilizzati dai professionisti per ottenere profitti straordinari, parzialmente accessibili anche alla gente comune, con un deposito a partire da 250 euro”.

Ovviamente c’è il link di questa piattaforma magica. Si entra e un servizio di trading comincia a consiliare operazioni di qualsiasi tipo. Si parla con chatbot ma c’è la possibilità di lasciare i dati per essere richiamati. Per cominciare basta fare un piccolo investimento. Quanto? Ovviamente 250 euro: “Con un investimento minimo di 250 €, puoi iniziare a guadagnare da 930 € al giorno già oggi”.

Il commento di Sigfrido Ranucci: “Sto ricevendo decine di segnalazioni”

Fanpage.it ha raggiunto Sigfrido Ranucci. Il conduttore ha spiegato di essere stato raggiunto da decine di segnalazioni: “Ci sono decine di persone che hanno segnalato questa truffa. Questo dimostra che davanti alle fake news, anche quelli palesi, le autorità che controllano la comunicazione pubblica sono totalmente impotenti. È chiaro che non è possibile garantire la tutela di cittadini e professionisti”.