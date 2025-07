Il messaggio di allerta mandato da Intesa Sanpaolo ai suoi utenti: “Attenti a questi corsi”

Sull’app di Intesa Sanpaolo è comparso un avviso rivolto agli utenti. La banca chiede di stare attenti alle campagne online che sfruttano il suo logo per vendere corsi o trainare utenti verso piattaforme di investimento fasulle. Si tratta di uno schema di truffa noto, come abbiamo dimostrato più volte su Fanpage.

Banca Intesa Sanpaolo ha diffuso un comunicato a tutti i suoi utenti. È una nota di poche righe che negli ultimi giorni è comparsa più volte a chi usa l’app della banca. Il titolo è “Corsi Online e Truffe”. È uno degli alert che ogni tanto arrivano dall’app per aggiornare i clienti sulle funzioni dei portali online o avvisarli delle campagne malevole in corso.

Nel testo si legge: “Sempre più spesso, sui social network, vengono diffusi contenuti ingannevoli che promettono facili guadagni tramite piattaforme online, corsi sugli investimenti o promesse di lavoro, sfruttando indebitamente il nome di Intesa Sanpaolo o di personaggi pubblici. Diffida da queste proposte: si tratta di truffe pensate per rubare il tuo denaro e i tuoi dati”.

Quali sono le truffe di cui parla l’allerta di Intesa Sanpaolo

Gli esempi non sono difficili da immaginare. Intesa Sanpaolo si riferisce nel suo comunicato a tutte quelle truffe che negli ultimi due anni abbiamo cominciato a vedere sui social. Video, foto o articoli di giornali finti, spesso creati con l’intelligenza artificiale, dove vengono sponsorizzati corsi online o piattaforme di investimento. Ne abbiamo parlato più volte su Fanpage.it. I criminali informatici dietro queste truffe rubano i volti di personaggi noti, spesso considerati dal pubblico come fonti affidabili. Tra gli ultimi casi ci sono le segnalazioni di truffe basate sul volto di Sigfrido Ranucci. Tra quelle storiche invece ci sono quelle con il volto di Fabio Fazio o Sergio Mattarella.

Dopo il video o l’immagine gli utenti vengono rimandati verso piattaforme di investimenti false. Qui lasciano i loro dati e a volte anche una quota iniziale da 250 euro. Dopo vengono richiamati in continuazione per aumentare il capitale investito. Intesa Sanpaolo chiarisce di stare attenti anche agli annunci dove viene citato il suo nome. Se siete clienti Intesa e vi capita uno di questi annunci, il numero da chiamare per risolvere i vostri dubbi è 800.303.303.