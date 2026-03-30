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Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della “razza ariana”: arrestato per terrorismo

Un ragazzino di 17 anni è finito in manette con l’accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere. L’adolescente parlava in alcuni gruppi telegram di “razza ariana”, esprimendo il desiderio di compiere una strage nei corridoi della scuola.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Un 17enne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia, è finito in manette con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'ordinanza è stata effettuata nelle prime ore della mattinata, al termine di un'operazione nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana da parte del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio.

Il 17enne è stato trasferito presso un Istituto Penale Minorile su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni de L'Aquila e su richiesta della Procura. L'adolescente, secondo quanto è emerso dalle indagini, aveva reperito e diffuso "manuali" contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco. 

Nel materiale sequestrato ci sono anche le istruzioni per l'utilizzo di sostanze chimiche e batteriologiche pericolose oltre che le indicazioni per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità terroristiche. L'adolescente aveva contatti online con il gruppo Telegram "Werewolf Division", incentrato su contenuti e narrazioni legati all'idea dell'esistenza di una "razza ariana".

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Nella chat venivano costantemente celebrate le sparatorie di massa e gli attacchi compiuti da Brenton Tarrant, autore degli attentati nelle moschee di Christchurch nel marzo del 2019, e da Anders Behring Breivik, che ha compiuto gli attacchi a Oslo e Utoya il 22 novembre del 2011.

Il 17enne aveva espresso la volontà di compiere una strage a scuola ispirata alla tragedia della Columbine High School, avvenuta nel 1999 negli Stati Uniti. Altri minorenni sono ora indagati tra Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo dopo una serie di perquisizioni. Gli adolescenti appaiono inseriti, secondo gli investigatori, in un ecosistema virtuale transnazionale composto da gruppi e canali di matrice neonazista e suprematista.

L'indagine è iniziata nel mese di ottobre 2025 ed è stata condotta dalla Sezione Anticrimine de L'Aquila grazie alla pregressa attività di antiterrorismo conclusasi nel luglio del 2025.

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