Attualità
video suggerito
video suggerito

Progettava una strage a scuola a Pescara, 17enne lascia il carcere e torna in classe, ma senza i social

Il 17enne arrestato per aver pianificato una strage in un liceo di Pescara ha lasciato il carcere: andrà in comunità. Potrà tornare a scuola ma senza usare i social. È ancora indagato per terrorismo.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Un frame del video relativo all’operazione dei Ros
Un frame del video relativo all’operazione dei Ros

È entrato in comunità lo studente 17enne che stava pianificando una strage in un liceo artistico di Pescara. Il giovane è stato arrestato a fine marzo a Perugia ma non resterà in cella: il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta dei suoi difensori, consentendogli di tornare a scuola ma senza avere accesso ai dispositivi informatici e ai social.

L'astensione dai social e dal web rappresenta una condizione imprescindibile in ragione dei reati di cui è accusato il giovanissimo: propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La propaganda sarebbe avvenuta infatti proprio attraverso la rete, nel sottobosco digitale che adesso gli esperti del Ros dei Carabinieri stanno scandagliando. Secondo quanto emerso sino ad ora, l’adolescente parlava in alcuni gruppi Telegram di “razza ariana”, e sempre qui avrebbe condiviso il progetto di compiere una strage nel liceo pescarese.

Il provvedimento del giudice del Riesame, come ricostruisce Il Centro, prevede "la misura della custodia cautelare con la misura del collocamento in comunità educativa con divieto assoluto dell'uso di dispositivi informatici, autorizzando l'indagato a frequentare la scuola e partecipare alle attività organizzate dalla comunità".

Leggi anche
Progettava strage a scuola, la mamma del 17enne arrestato: "È anche colpa mia, dovevo controllarlo sui social"

Il giovane avrebbe avuto contatti anche con “Werwolf Division”, gruppo neonazista e suprematista italiano da tempo al centro delle attenzioni delle Forze dell'ordine. Il nome prende ispirazione dalla divisione nazista nata al termine della Seconda guerra mondiale con il compito di compiere atti di sabotaggio e guerriglia contro le truppe degli alleati.

In questo contesto, prettamente online, sarebbe maturata l’idea del 17enne di compiere la strage a scuola. L’operazione però non si è fermata al giovane perugino: i militari hanno eseguito perquisizioni in Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna e Toscana nei confronti di altri sette minorenni per propaganda discriminatoria. Tutti, secondo chi indaga, sarebbero inseriti nello stesso circuito digitale, caratterizzato da contenuti estremisti e dinamiche di radicalizzazione.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Trump: "Accettino accordo o distruggeremo centrali e ponti", Iran: "USA violano la tregua"
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energia
Europa vicina alla recessione se la guerra in Iran continua: l'analisi del FMI
"Entro l'estate rischiamo gravi carenze di farmaci": l’allarme di Confindustria per la guerra in Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views