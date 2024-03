Fabio Fazio sulle truffe online: “Non credete ai miei investimenti finanziari, è tutto falso” Fabio Fazio interviene sui social per smentire ogni suo coinvolgimento nella vicenda dei post truffa sui social in cui consiglia servizi finanziari. Da mesi Fanpage.it denuncia la vicenda e il commento di Fazio arriva poche ore dopo un articolo sui post ironici che da settimane compaiono sui social in merito alla vicenda delle truffe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Fabio Fazio e i consigli di investimenti online. Il conduttore finalmente parla pubblicamente delle truffe che da mesi compaiono sui social, in particolare su Facebook, invitando tutti i suoi seguaci a non credere alle bufale in circolazione che parlano dei post fasulli che avrebbero lui e altri volti noti della Tv impegnati a consigliare prodotti finanziari.

Con un video pubblicato sulla pagina ufficiale di Che Tempo Che Fa, Fazio annuncia così che sporgerà denuncia: "Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, evidentemente alterata, presumo da intelligenza, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari. Sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi. Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché sta diventando una cosa eccessiva, ma in tanto voglio invitarvi a non credere a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei, non lo faccio, spero che la mia denuncia possa essere utile ad individuare questi truffatori che altro non sono, liberandomi di questo pezo. Me lo hanno chiesto in tanti e voglio precisare che non sono io, tutto falso".

Una vicenda alla quale Fanpage.it ha dedicato numerosi approfondimenti negli ultimi mesi, spiegando nel dettaglio le dinamiche della truffa, intervistando una vittima che ha perso dei soldiconvinta di aver visto davvero Fazio e Marcuzzi dare consigli di investimenti in Tv, raccontando come i post truffa si siano concentrati nel corso dei mesi su diversi personaggi del mondo dello spettacolo, a seconda dei trend in corso: dall'addio a Chiara Ferragni a Paola Cortellesi, passando per Virginia Raffaele.

Nelle scorse ore, tra l'altro, avevamo raccontato come in corrispondenza dell'intervista di Fazio a Ferragni, sui socialavevano iniziato a circolare diversi post ironici sulla stessa vicenda, a testimonianza del fatto che il tutto stia diventando un tema di discussione trasversale. Lo stesso account di Che Tempo Che Fa, d'altronde, aveva ironizzato sulla vicenda pochi giorni prima. L'annuncio pubblico di Fazio arriva dopo i chiarimenti pubblici di Alessia Marcuzzi, che avevamo documentato, e quello di Francesca Fagnani.