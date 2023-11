Vi racconto come sono cascata nella truffa Facebook con Fabio Fazio e Alessia Marcuzzi Una donna di 70 anni racconta a Fanpage come è finita vittima della truffa che sfrutta illecitamente la notorietà di volti Tv come Fabio Fazio e Alessia Marcuzzi: “Sono una giornalista, stabile di cervello, ho due lauree. Ci ho perso solo 200 euro perché dopo poco ho capito, ma qualcun altro potrebbe rovinarsi”.

A cura di Andrea Parrella





Raggiri, richieste di soldi, promesse di guadagni stellari, accuse di problemi con il fisco. Ecco cosa è successo a una vittima della oramai nota truffa su Facebook di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. Un sistema che, attraverso l'utilizzo illecito dei nomi di noti volti della Tv, sponsorizza piattaforme di investimenti online che assicurano enormi introiti con piccolissime cifre investite, traendo vantaggio dalla chiara fama di personaggi come Fabio Fazio, Francesca Fagnani, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi (che aveva denunciato il tutto qui) e altri nomi finiti involontariamente al centro di questa vicenda.

Basta semplicemente fidarsi, come ha fatto D, una donna di 70 anni vittima di questa truffa che nei giorni scorsi ci ha scritto per raccontare la sua storia. Chiede di rimanere anonima, ma una cosa su di sé ci tiene a dirla: "Io faccio il vostro stesso mestiere, sono una giornalista, e mi rendo conto che raccontarvi questa cosa possa essere un po' imbarazzante per me. Sono moderatamente stabile di cervello, ho due lauree, non sono ignorante, faccio questo mestiere da 40 anni, sono una professionista e, nonostante tutto ciò, ci sono caduta". Ma entriamo più nel dettaglio in questa storia.

Attraverso quale canale è finita vittima di questa cosa?

Io guardo la trasmissione Fabio Fazio da sempre e mi sono imbattuta in questa intervista ad Alessia Marcuzzi, la quale parlava appunto di questa piattaforma di investimenti sicura, che attraverso algoritmi particolari permetteva di diventare ricchi, o comunque farci un gruzzoletto con una minima cifra da investire. Ho pensato si trattasse di una pubblicità, ma il fatto che ci mettesse la faccia Marcuzzi mi faceva riflettere, oltre a lei mi avevano parlato anche di Paolo Bonolis. Allora dico: questa gente potrebbe mai essere pazza?

Quindi lei avrebbe visto un video in cui accadeva questa cosa?

Sì, mi riferisco a un'intervista avvenuta nella trasmissione Che Tempo Che Fa, poi è stata ripresa da vari quotidiani, durante la quale Fazio a un certo punto bloccava Marcuzzi dicendo che le sue affermazioni erano pericolose e si parlava di un intervento della Banca d'Italia.

Nota del redattore: in realtà il riferimento non è a un video, ma proprio a una rete di finti articoli di testate autorevoli come Repubblica, che inventano di sana pianta queste conversazioni avvenute in Tv tra personaggi noti. Un esempio di post Facebook che rimanda a questi articoli fasulli lo trovate qui sotto.

Ecco un esempio di post Facebook in circolazione da settimane, citato dalla donna intervistata.

Questa cosa l'ha convinta a mettersi in contatto con loro.

Ci ho provato per vedere cosa accadesse, sapendo che se avessi perso, avrei perso poco. Si trattava di un investimento marginale.

Quando ha preso la decisione di contattarli?

Circa 4 settimane fa.

Poi cosa accade?

Li contatto e poco dopo inizia a chiamarmi un sedicente operatore che si presenta con nome e cognome, oltre al numero identificativo: Federico Borghese, codice 21. Il suo nome spunta anche su Instagram, il che mi ha un po' rassicurata. Mi ha iniziato a spiegare che per entrare dovevo fare un bonifico di 200 euro. Io non avevo alcuna intenzione di dare i dati della mia carta e allora ho generato una di quelle carte istantanee, per poi fare da lì il versamento. Da quel momento loro mi hanno fatto registrare su una piattaforma che si chiama Billionaire Trade, su ci ci si deve registrare, con tanto di carta di identità per la sicurezza informatica. Dopo il versamento io gli ho detto "cominciamo a giocare", ma lui ci ha tenuto a precisare con molta serietà che non si trattasse di un gioco, che non era come investire in borsa. Si trattava invece di un investimento basato su un meccanismo tecnologicamente avanzato, in grado di approfittare di un momento di mercato favorevolissimo che mi avrebbe portato a buoni risultati.

Il primo messaggio ricevuto da D su WhatsApp

Quindi come è proseguita l'interazione?

Mi ha iniziato a chiamare nei giorni successivi dicendo che l'investimento stava andando benissimo, fino a propormi di provare con altri 1000 euro per ottenere maggiori risultati. Lì allora ho capito il gioco, mi sono resa conto di esserci cascata ma non l'ho detto subito, sono stata al gioco.

Cosa gli ha risposto?

Ho detto di non avere quei soldi, ma lui ha continuato ad insistere, dicendomi che il capitale aumentava, spingendomi a trovare 3/4000 euro, promettendomi di arrivare a 50mila euro. Quindi io rilancio e gli dico che no, 50mila euro non mi bastano, io voglio arrivare a 200mila euro. Lui mi dice che si può fare, ma devo arrivare a versarne 10mila, con quella cifra mi avrebbe fatto raggiungere matematicamente alla cifra di 200mila euro sicuramente. "Che bello, mi fai comprare la casa", gli ho detto fingendo di crederci, ma sottolineando ancora di non avere soldi. A quel punto gli ho proposto: "Visto che l'investimento è così sicuro, mettili tu e poi appena mi fai avere 200mila euro, io te ne do immediatamente 20mila". Lui si dice possibilista, ma inizia a depistarmi, inquietandomi: possibile mai che mi dà davvero i suoi soldi? Ma fa sicuramente parte della loro tattica.

Qui la donna viene spinta a reinvestire la cifra che avrebbe accumulato con soli 200 euro di investimento. Lei chiede di ritirarli, l'interlocutore rilancia chiedendole di investire una cifra equivalente.

Dopo quanto l'ha richiamata?

Il giorno dopo, dicendomi che non poteva farlo con soldi suoi, chiedendomeli di nuovo. Gli dico di lasciar perdere, ma a quel punto dico anche che rivoglio indietro i soldi che avevo messo sul conto, compresi quelli guadagnati. Lui risponde che fino al 26 di quel mese non sarebbe stato possibile farlo. Il 26 del mese, puntualissima, lo chiamo e inizialmente non risponde, lo fa dopo alcune chiamate. Gli dico che deve darmi i soldi e sbloccare tutto, ma lui dice che non può, inizia a chiedermi dove io pagassi le tasse e dicendo che ritirare i soldi sarebbe stato un peccato, perché la somma cresceva. Insomma, tergiversava. Nel frattempo il mio account su Billionaire Trade era bloccato, io non riuscivo a vedere quanti soldi avessi. Gli chiedo perché e lui mi dice che tramite loro contatti con l'Italia sono riusciti a rilevare io abbia problemi con il fisco italiano, cosa per niente vera. Gli intimo di stare attento a come parla, chiedendo con insistenza i soldi e addirittura provando a dirgli che se non mi avesse dato i soldi lo avrei fatto spaventare. A quel punto mi blocca e non risponde più.

Quindi ha perso ogni traccia?

A quel punto vado in un sito internet che parlava della piattaforma, scrivendo cose bruttissime sul loro conto. Poco dopo mi arriva una telefonata, se il primo aveva un accento napoletano, questo qui proveniva probabilmente dall'est Europa. Si presenta come Christian, dicendo di essere lì per sbloccare tutto. Si fa raccontare la vicenda e mi fa sfogare, alla fine dice che non c'è problema, che è lui a comandare in quella struttura e che mi avrebbe fatto subito un bonifico. Gli chiedo di quanto e lui dice che non lo sa, che deve verificare. Poco dopo mi manda un WhatsApp con la presunta cifra: 25mila euro.

Che tipo di messaggio era?

Il codice di un finto bonifico, che mi sarebbe arrivato a detta sua in una settimana al massimo. Io gli dico di essere commossa, continuo a stare al gioco, figurati se con 200 euro potevo ricavarne 25mila. Torno su quella piattaforma dove avevo commentato negativamente per scrivere il resoconto della chiamata, ma poco dopo mi chiama ancora un'altra persona, sempre con accento dell'est e mi dice "ciao Daniela, ho saputo di quanto accaduto, volevo dirti che i soldi sono già in banca e bloccati".

Cosa significa "bloccati"?

Mi dice che secondo il regime fiscale del Regno Unito, dove vogliono far credere di trovarsi, l'equivalente della CONSOB vuole che le tasse si paghino sulla cifra incassata. Io dico che preferisco pagare le tasse in Italia, ma provano a convincermi che il sistema britannico sarebbe stato più conveniente, arrivando a dirmi che con poco più di 3000 euro avrei potuto ricevere i miei soldi. Specifica si tratti di una semplice partita di giro: "Tu ci mandi un bonifico di 3600 euro, noi lo giriamo e si sblocca in automatico il nostro bonifico". Io rispondo che i soldi non ce li ho, gli dico di scalarli direttamente da quella cifra, ci aggiungo che gli avrei fatto un regalo, ma nulla. Mi dice "pensaci", poi attacchiamo. Nelle ore successive continua a mandarmi dei messaggi, chiedendomi se ci avessi riflettuto. Quindi gli dico che è una truffa, che lui mi sta prendendo in giro, ma lui nega e continua a dire che mi avrebbe dato i 25mila euro. Mi ha scritto fino a stamattina: me li vuoi dare questi soldi o no?

Insomma, non mollano fino alla fine.

Guardi, io ci ho buttato 200 euro, fingo di aver comprato un paio di scarpe, ma prendi un povero disgraziato che vede 25mila euro, magari ci cade davvero. Sono arrivati a suggerirmi di andare a chiedere un prestito.

Ovvero?

Mi hanno chiesto dove abitassi e, cercando su internet mi hanno suggerito di andare alla Compass per un prestito immediato: "Prendi 10mila euro e noi te ne diamo 200mila in quattro settimane".

Un'ultima cosa, tornando all'inizio: quindi lei conferma di aver visto un video in cui Fazio e Marcuzzi hanno avuto questa conversazione?

Io ho visto che la cosa è stata ripresa da molti siti dei principali quotidiani italiani. Da quel che ho capito è andata in onda nella trasmissione di Fazio, c'è lui che dice "non dire certe cose, sono pericolose".

Da quello che abbiamo constatato questa è una conversazione inventata e attribuita a Fazio e Marcuzzi, impacchettata in finti articoli che utilizzano le grafiche di noti quotidiani italiani.

Non so, io sono anche arrivato a dire alla persona al telefono "ma possibile che la Marcuzzi si esponga così?". Loro ti rassicurano proprio su questo aspetto, confermando che un volto noto non avrebbe partecipato se l'investimento non fosse stato affidabile.

Cosa pensa di fare adesso?

Sto denunciando questa cosa per aiutare le persone, chi vede certe cifre rischia di andarli a prendere anche dallo strozzino questi soldi, finendo magari in rovina per questa cosa.

Una considerazione a margine di questo racconto. È evidente che la capacità di penetrazione di certi post su Facebook vada ben oltre quello che si pensa. La vittima che ci ha contattati, all'inizio della nostra conversazione ha affermato con sicurezza di aver visto il video di Fazio e Marcuzzi, al punto da indurre il sottoscritto a verificare ulteriormente che quel passaggio televisivo non fosse avvenuto, nonostante un'inchiesta svolta sulla vicenda. Alla fine della conversazione, invece, la certezza di D sulla visione dell'intervista è venuta meno, lasciando spazio alla notizia ripresa da tutti i quotidiani, in realtà solo uno, Repubblica appunto, pur trattandosi di un articolo finto. Questo è sintomo della capacità di persuasione del meccanismo di truffa. Apprezziamo il coraggio della vittima di truffa nel voler denunciare l'accaduto, perché significa fare luce su una vulnerabilità potenziale cui nessuno ammetterebbe di essere esposto, in un mondo come quello dei social che, al netto dei tani aspetti positivi, nasconde le sue insidie.