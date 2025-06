video suggerito

"Troppo grande per salire sull'altalena": mamma di un 14enne multata a Rimini Due agenti della Polizia Locale di Rimini hanno comminato una multa di 64 euro a una donna rumena di 34 anni per aver violato il regolamento del parco pubblico: il figlio era troppo grande per utilizzare l'altalena.

A cura di Dario Famà

Immagine di repertorio

A Rimini la mamma di un ragazzo di 14 anni è stata multata dalla Polizia Locale perché il figlio ha trasgredito il regolamento per l'utilizzo dei giochi nel parco. A far scattare il provvedimento è stato il comportamento del giovane, che si era seduto sull'altalena del giardino pubblico, nonostante superasse l'età consentita.

L'episodio risale allo scorso 28 marzo, quando la signora, donna 34enne di origini rumene e residente in provincia da diversi anni, stava accompagnando il giovane a un allenamento di calcio. Dopo essersi accomodato sull'altalena, due agenti avevano invitato il ragazzo ad alzarsi.

Il regolamento del parco pubblico prevede che solo i minori di 12 anni possono usarla. Secondo la 34enne, si tratta di una sanzione ingiusta, che ancora non ha deciso se pagare. "Ho mandato una mail al comandante, perché vorrei spiegazioni chiare. Ci sono tante persone che nei parchi commettono cose più gravi e restano impunite".

Secondo la polizia locale, invece, i due agenti avevano agito, dal momento che il ragazzo, d'età superiore a quella prevista, stava utilizzando l'altalena "in modo pericoloso e non idoneo, tale da mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e dei beni".

Il giovane sarebbe stato multato per le modalità con cui avrebbe usato l'altalena, spingendosi avanti e indietro a tutta velocità e facendola roteare sull'asta orizzontale. Dopo aver fatto notare il suo utilizzo improprio, la madre avrebbe risposto: "Se si rompe, la pago".

Dopo che la donna ha ammesso l'età del figlio su richiesta delle forze dell'ordine, sarebbe scaturito un diverbio. La 34enne, decisa a non pagare la sanzione, avrebbe chiamato il marito poliziotto e alcune persone presso la Questura di Rimini, denunciando l'accaduto.

In seguito ad alcuni accertamenti avvenuti nei giorni seguenti, la Polizia locale ha comunicato la multa da pagare per aver infranto il regolamento del parco: il 14enne non poteva utilizzare l'altalena.