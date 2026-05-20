Italiani morti alle Maldive, la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal: “Amiamo il presente, solo quello conta”

Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, ha ricordato in una lettera la 20enne morta in occasione di un’immersione subacquea alle Maldive con la mamma, Monica Montefalcone. “Affrettiamoci ad amare, amiamo sempre troppo poco e troppo tardi”.

Giorgia Sommacal e il fidanzato Federico Colombo

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"La vita è un dono fragile e immenso al tempo stesso, forse il modo migliore per onorarla è condividerla con chi sa amarci sinceramente, con chi resta, con chi riesce a dare valore alla nostra presenza prima che diventi un ricordo". A scrivere è Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, morta giovedì scorso con la mamma, Monica Montefalcone, e altre 3 persone in occasione di una immersione subacquea alle Maldive.

La lettera è stata letta nei giorni scorsi durante la preghiera della comunità organizzata presso la parrocchia di San Francesco d'Assisi, dove la famiglia della ragazza vive. "La perdita di Giorgia e Monica – scrive Colombo – mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a capire. Nella vita nulla è scontato. Siamo abituati alle presenze delle persone, ai gesti quotidiani e alle parole dette distrattamente. Spesso dimentichiamo il vero valore delle cose". "Poi arriva un'assenza – spiega ancora il giovane – e improvvisamente capisci quanto fossero importanti anche le cose più piccole: un sorriso, una chiamata, una risata senza motivo, i silenzi condivisi. Ho imparato che bisogna ringraziare di più per il presente, l'unica cosa che conta davvero".

Colombo, nella sua lettera alla fidanzata, ha poi invitato a vivere "senza aspettare sempre il momento giusto" e senza rimandare la felicità. "Dovremmo avere il coraggio di amare di più, di dire quello che sentiamo, abbracciare forte le persone a cui vogliamo bene e goderci ogni attimo, anche quelli che sembrano banali perché spesso sono proprio quei momenti a diventare i ricordi più preziosi".

"Oggi credo che vivere davvero significhi esserci con il cuore, con l'anima e con sincerità". Colombo conclude la lettera con una citazione di un monologo di Benigni: “Affrettiamoci ad amare, noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull’amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un’emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un’altra persona". "Giorgia e Monica – chiosa – sono la nostra felicità. Vi amo e vi porterò per sempre nel mio cuore”.