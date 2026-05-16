Giorgia Sommacal morta alle Maldive, il fidanzato: “L’ho sentita poco prima, ho saputo della tragedia dal papà”

Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive con la madre Monica e altri tre italiani, ha ricordato la ragazza. I due si erano sentiti prima dell’immersione in cui lei ha perso la vita, ad avvisarlo della tragedia il papà della ragazza. “Era il mio futuro”, ha raccontato in un’intervista.

Giorgia Sommacal (a destra) insieme al fidanzato Federico Colombo (nella foto a sinistra).

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"Giorgia era una ragazza d’oro. Voleva bene a tutti e tutti volevano bene a lei. Aveva una luce particolare, una dolcezza che non si può spiegare. Era sempre presente e capace di farti sentire importante. Mi calmava spesso. Mi diceva sempre di non arrabbiarmi e di sorridere alla vita. Io ci sto provando ma non so come reagire, lei era il mio futuro".

Così Federico Colombo, 26 anni, ricorda la fidanzata Giorgia Sommacal, la 23enne morta insieme alla mamma, Monica Montefalcone, e altri tre connazionali durante un'immersione alle Maldive.

Il giovane, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche del giorno in cui è avvenuto l'incidente. I due ragazzi si erano sentiti "pochi istanti prima che si immergesse", ha ricordato.

"Mi aveva detto che appena riemersa la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata inviarmi le foto degli abissi maldiviani. Era come se volesse farmi vedere il mare attraverso i suoi occhi. Mi diceva che, prima o poi, avrebbe fatto provare anche me. Aspettavo quegli scatti. E invece non sono mai arrivati. Poi suo padre Carlo mi ha detto della tragedia", ha detto il 26enne.

Insieme a Monica e Giorgia, hanno perso la vita Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, entrambi 31enne, e il 44enne Gianluca Benedetti. Il suo corpo è l'unico recuperato, le autorità stanno cercando di trovare quelli dei compagni di escursione. I cinque, stando a quanto ricostruito nelle scorse ore, erano tutti sub esperti.

"Fra un mese si sarebbe laureata in Ingegneria biomedica. Non vedeva l’ora di arrivare a quel giorno. Mi aveva già fatto vedere il vestito che avrebbe indossato la mattina della proclamazione. Poi aveva scelto di proseguire con Neuroscienze. Aveva davanti una vita piena, bellissima", ha raccontato ancora il fidanzato della vittima più giovane.

"I suoi sogni erano i miei", aggiunge. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti. I cinque connazionali si sono tuffati dalla safari boat ‘MV Duke of York', insieme a loro c'erano altri 20 italiani.

Il ministero del Turismo delle Maldive ha fatto sapere che è stata revocata la licenza all'imbarcazione a tempo indeterminato a causa della gravità dell'incidente.

Nell'intervista Colombo ha ricordato anche la mamma della 23enne, Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e professoressa associata al Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita, nota per il suo lavoro e anche per le sue apparizioni in tv.

"Per me era una seconda mamma. E il rapporto tra lei e Giorgia era unico. Erano legatissime. Il mare era la loro passione. Stavano meglio sott’acqua che sulla terraferma. – ha spiegato il ragazzo – Erano davvero brave in quello che facevano perché dentro c’erano amore, passione vera".

"Mi voleva bene. – ha detto, sempre parlando della 51enne – Mi faceva sentire parte della famiglia". E aggiunge: "Lei e Monica saranno dentro di me per tutta la vita".