Anche Geppi Cucciari tra i volti Tv sfruttati per le truffe online: “Vi prego, state attenti”

C'è anche Geppi Cucciari tra i volti della Tv sfruttati per il meccanismo di truffe online che da mesi raccontiamo su Fanpage.it. Da ore la conduttrice di Splendida Cornice, progamma di Rai3, è protagonista di molti post in cui, con il solito meccanismo delle fake news mascherate da veri articoli di giornale inventati di sana pianta, attraverso i quali volti noti del mondo dello spettacolo danno consigli per investimenti.

Il chiarimento di Geppi Cucciari

È stata proprio Geppi Cucciari, evidentemente avvertita del proliferare di post in queste ore, ad avvertire i suoi seguaci spiegando di essere completamente estranea alla questione: "Una truffa legata alla mia immagine e alla gestione dei vostri risparmi. Vi prego, state attenti".

Come funziona la truffa

Si tratta di uno schema di truffe semplice, ma assai capillare, riprodotto in una dinamica ormai nota su varie piattaforme social, in particolare Facebook e, nel caso di Geppi Cucciari, anche su X (ex Twitter). I post in questione utilizzano i volti noti della Tv con post che gridano allo scandalo e suscitano clamore. Attraverso un click sul post si accede il più delle volte a finti articoli di noti quotidiani e settimanali online, le cui grafiche vengono utilizzate illecitamente per in indurre utenti ignari di questa dinamica a iscriversi a piattaforme di investimenti, convinti proprio dal rapporto di fiducia con gli stessi volti dello spettacolo.

Alessia Marcuzzi e Fabio Fazio sono intervenuti pubblicamente

Nelle scorse settimane su Fanpage.it abbiamo seguito la storia in modo approfondito, partendo da un'analisi dei profili social hackerati da cui partono questi post sponsorizzati, fino ad arrivare al racconto della vicenda di una vittima, che ha spiegato di essere cascata nell'inganno di una finta intervista di Fabio Fazio ad Alessia Marcuzzi in cui la conduttrice consigliava una piattaforma per investimenti. La stessa Alessia Marcuzzi, nei giorni successivi, aveva condiviso i nostri approfondimenti mettendo in guardia i lettori e, al pari di Geppi Cucciari in queste ore, nelle scorse settimane era stato Fabio Fazio ad avvertire gli utenti dell'utilizzo illecito della sua immagine. Nelle ultime settimane sono stati coinvolti in analoghi meccanismi anche Virginia Raffaele, Paola Cortellesi, Chiara Ferragni e tanti altri.